Минобороны ФРГ просит 825 млн на парадную форму для солдат

По данным Bild am Sonntag, Минобороны ФРГ запросило допфинансирование на форму у комитета бундестага - несмотря на нехватку средств на вооружения.

Министерство обороны ФРГ до 2032 года хочет потратить 825 млн евро на новую парадную форму для солдат бундесвера - несмотря на нехватку средств на вооружения. Запрос на финансирование 21 ноября представлен комитету бундестага ФРГ по бюджету. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила газета Bild am Sonntag.

От общей суммы 306 млн евро запланированы в рамках контрактных обязательств, но еще не перечислены. Как ожидается, недостающие 519 млн евро должны быть утверждены комитетом на следующем заседании.

Нынешняя численность бундесвера - 179 317 солдат. К 2031 году она возрастет до 203 000. Таким образом новая форма для каждого из них обойдется примерно в 4 тыс. евро.

Эксперт: Абсурдная расстановка приоритетов

Эксперт по вопросам бюджета Инго Гэдехенс (Ingo Gädechens) от Христианско-демократического союза уже заявил, что, по его мнению, это - "абсурдная расстановка приоритетов - тратить кучу денег на униформу, которая никоим образом не сделает бундесвер более готовым к войне".

"Более 800 млн евро - невероятно большая сумма, которая вызывает много вопросов", - резюмировал Гэдехенс.

При этом, как уточняет газета, принципиальной корректировки уже имеющейся формы не ожидается - министерство хочет лишь внести некоторые изменения в покрой и материал, чтобы сделать ее более удобной.

Решение о модернизации было принято в 2018 году, но позднее отложено - приоритет тогда был отдан обновлению боевой формы и снаряжения.

Писториус говорил о нехватке средств на боеприпасы

В начале июля правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий расходы на оборону в размере 53 млрд евро, тогда как министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) запрашивал 58 млрд евро. Предполагается, что до 2028 года данный показатель возрастет до 80 млрд евро.

Писториус лишь недавно отмечал, что ему нужны от парламента дополнительные средства на боевые машины пехоты и боеприпасы, напомнила газета.