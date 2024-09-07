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СМИ рассказали, что Иран передал РФ баллистические ракеты

Алексей Волошинов
7 сентября 2024 г.

Сразу несколько СМИ сообщили о передаче баллистических ракет от Ирана России. В Тегеране отрицают эту информацию.

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Бывший министр обороны России Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах в Тегеране (фото из архива)
Бывший министр обороны России Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах в Тегеране (фото из архива)Фото: Iranian Presidency/Anadolu/picture alliance

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, сообщили со ссылкой на источники сразу несколько крупных СМИ в пятницу, 6 сентября.

Американский телеканал CNN отмечает, что неясно, когда именно ракеты были поставлены Москве, "но их передача произошла в тот момент, когда Россия усилила свои ракетные удары и атаки беспилотников на украинские города". По данным газеты The Times, Тегеран мог передать российской армии более 200 ракет, среди которых есть Fath-300, способные поражать цели на расстоянии до 112 км.

Иран опровергает передачу ракет России

При этом представительство Ирана при ООН в комментарии CNN заявило, что страна не передавала России ракеты. "Позиция Ирана в отношении конфликта в Украине остается неизменной. Иран считает предоставление военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, который приводит к увеличению числа человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным. Поэтому Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте", - говорится в заявлении.

Bloomberg предупреждал о готовящейся поставке иранских ракет в Россию

В понедельник, 2 сентября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России баллистические ракеты.

Передача баллистических ракет России, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями в отношении Ирана, хотя их эффективность представляется неясной, учитывая ряд мер, уже направленных против Тегерана, в том числе в связи с поставками беспилотников Москве, пишет Bloomberg. Среди мер, обсуждавшихся союзниками, - рестрикции в отношении иранской государственной авиакомпании Iran Air.

По словам европейских чиновников, ожидается, что в случае поставок "Группа семи" ("большая семерка", G7) незамедлительно донесет свою озабоченность до правительств стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам.

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