  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

СМИ: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку

Александра Иванова
4 сентября 2024 г.

По данным спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, заявление Кулебы об отставке уже поступило в парламент. "Украинская правда" пишет, что его сменит Андрей Сибига.

https://p.dw.com/p/4kFDi
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий КулебаФото: Gleb Garanich/REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку. Об этом в среду,  4 сентября, написал на своей странице в Facebook спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел Украины Кулебы Д. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из предстоящих пленарных заседаний",  - говорится в посте Стефанчука, к которому он прикрепил фотокопию рукописного заявления от имени Дмитрия Кулебы.

Планируемые кадровые изменения в Украине

Ранее, 3 сентября, онлайн-издание "Украинская правда" рассказало, что на текущей неделе Рада планирует рассмотреть целый ряд кадровых изменений.

"Так, парламент 4 сентября планирует отправить в отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля", - говорилось в публикации.

Со ссылкой на источники в офисе президента Украины, кабинете министров и Верховной раде газета уточнила, что заявления об отставке уже поступили в Верховную раду: "Утром (4 сентября.  - Ред.) их рассмотрят профильные комитеты, после чего состоится голосование в парламенте".

Как рассказали неназванные собеседники "Украинской правде", главный кандидат на должность министра иностранных дел Украины в случае отставки Дмитрия Кулебы - действующий первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
external

Как в Украине возвращают имена погибшим

Как в Украине возвращают имена погибшим

Тысячи погибших в Украине остаются неопознанными, что усугубляет страдания их близких. Корреспондентка DW посетила Днепр, основной пункт приема жертв с восточной линии фронта, где патологоанатомы и сотрудники судебно-медицинской экспертизы прилагают все усилия, чтобы вернуть погибшим их имена.
Политика3 сентября 2024 г.04:34 мин.
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба

Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Киев просит страны ЕС передать ему то оружие, которое они обещали, а также разрешить бить по военным объектам в глубине России, чтобы предотвратить новые атаки. В Брюсселе по этим вопросам консенсуса нет.
Конфликты29 августа 2024 г.
Показать еще