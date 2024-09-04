СМИ: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку

По данным спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, заявление Кулебы об отставке уже поступило в парламент. "Украинская правда" пишет, что его сменит Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку. Об этом в среду, 4 сентября, написал на своей странице в Facebook спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел Украины Кулебы Д. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из предстоящих пленарных заседаний", - говорится в посте Стефанчука, к которому он прикрепил фотокопию рукописного заявления от имени Дмитрия Кулебы.

Планируемые кадровые изменения в Украине

Ранее, 3 сентября, онлайн-издание "Украинская правда" рассказало, что на текущей неделе Рада планирует рассмотреть целый ряд кадровых изменений.

"Так, парламент 4 сентября планирует отправить в отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля", - говорилось в публикации.

Со ссылкой на источники в офисе президента Украины, кабинете министров и Верховной раде газета уточнила, что заявления об отставке уже поступили в Верховную раду: "Утром (4 сентября. - Ред.) их рассмотрят профильные комитеты, после чего состоится голосование в парламенте".

Как рассказали неназванные собеседники "Украинской правде", главный кандидат на должность министра иностранных дел Украины в случае отставки Дмитрия Кулебы - действующий первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.