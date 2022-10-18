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Hyundai Ioniq 6 на автосалоне в Мюнхене (фото из архива)Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS
Автомобили и транспортРоссия

СМИ: Hyundai рассматривает возможность продажи завода в РФ

Екатерина Венкина
42 мин. назад

По данным газеты Dong-a Ilbo, южнокорейский автопроизводитель Hyundai может продать завод под Сестрорецком.

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России. Об этом передала во вторник, 18 октября, южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, корпорация недавно представила руководству анализ текущей ситуации и перспектив развития в РФ. Отчет включал в себя и перечисление последствий от продажи российского завода в непростых  для ведения финансовой деятельности условиях.

Десять лет работы в РФ

В Hyundai публикацию пока не прокомментировали. Завод располагается близ Санкт-Петербурга, под Сестрорецком. Компания недавно отметила "десять лет успешной работы" в РФ. В юбилейный для завода год Hyundai даже представила специальную серию Hyundai Solaris "10 лет".

В корпорации называли предприятие вторым по объему производства автомобильным заводом в России. Инвестиции в его строительство и дальнейшее развитие составили более 1 млрд долларов (1 млрд евро). На заводе работали около 2600 специалистов. С конвейера выпускалось 200 тыс. автомобилей в год (около 4% от глобальных производственных мощностей компании).

Hyundai приостановила работу в Санкт-Петербурге в марте.

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