СМИ: Hyundai рассматривает возможность продажи завода в РФ

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России. Об этом передала во вторник, 18 октября, южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, корпорация недавно представила руководству анализ текущей ситуации и перспектив развития в РФ. Отчет включал в себя и перечисление последствий от продажи российского завода в непростых для ведения финансовой деятельности условиях.

Десять лет работы в РФ

В Hyundai публикацию пока не прокомментировали. Завод располагается близ Санкт-Петербурга, под Сестрорецком. Компания недавно отметила "десять лет успешной работы" в РФ. В юбилейный для завода год Hyundai даже представила специальную серию Hyundai Solaris "10 лет".

В корпорации называли предприятие вторым по объему производства автомобильным заводом в России. Инвестиции в его строительство и дальнейшее развитие составили более 1 млрд долларов (1 млрд евро). На заводе работали около 2600 специалистов. С конвейера выпускалось 200 тыс. автомобилей в год (около 4% от глобальных производственных мощностей компании).

Hyundai приостановила работу в Санкт-Петербурге в марте.

Nissan отказывается от бизнеса в России

На минувшей неделе японская компания Nissan Motor Co Ltd заявила, что передаст бизнес в России государственному предприятию за 1 евро и зафиксирует убытки в размере около 687 млн долларов (699 млн евро).

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