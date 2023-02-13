СМИ узнали о доле Харитонина при покупке аэропорта в ФРГ

По данным агентства dpa, речь может вестись о приобретении связываемой с Харитониным компанией NR Holding доли менее, чем в 25 процентов акций аэропорта Франкфурт-Хан.

Компания NR Holding, владеющая скоростной трассой Нюрбургринг, рассматривает возможность приобретения миноритарного пакета акций обанкротившегося аэропорта Франкфурт-Хан (Frankfurt Hahn Airport, HHN) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Речь может идти о доле в размере менее, чем 25 процентов акций, передало в понедельник, 13 февраля, агентство dpa.

По его данным, за NR Holding стоит российский олигарх и предприниматель Виктор Харитонин. Издание T-online.de называло его другом российского президента Владимира Путина.

Подобная конфигурация сделки означала бы, что доля NR Holding AG будет меньше, чем блокирующий пакет акций. Приобретение бумаг в данном случае не даст права вето или возможности влиять на оперативное руководство, указали в NR Holding. По ее утверждению, Харитонин заинтересован в воздушной гавани исключительно из финансовых, но не из стратегических соображений.

Харитонин - на 66-м месте в российском списке Forbes

Оставшиеся 75 процентов акций должны принадлежать инвесторам в Германии. "Каким именно, - пока уточняется", - подчеркивается в заявлении. Окончательное решение по сделке не принято. Сам предприниматель публикацию не прокомментировал.

В российском списке Forbes Виктор Харитонин занимает 66-е место с состоянием в 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро). В 2003 году он стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт" - одного из ведущих поставщиков лекарств в Россию, в том числе - по госконтрактам. По данным Forbes, в 2021 году Харитонин являлся крупнейшим производителем вакцины от коронавируса "Спутник V", а его онкологические клиники открылись по всей России - от Курска до Кемерово. Харитонин не фигурирует в санкционных списках Евросоюза.

Аэропорт между Франкфуртом и Люксембургом

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Воздушная гавань была оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома.

Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году, а с 1999 года из него стали выполняться полеты ирландского лоукостера Ryanair. В последующие годы эта авиакомпания превратила Франкфурт-Хан в свой опорный аэропорт в Германии. Кроме того, руководство аэропорта активно развивало сотрудничество с грузовыми авиаперевозчиками.

С 2007 года в аэропорту начали падать показатели пассажирооборота и выручки от перевозки грузов. В секторе грузовых авиаперевозок разгорелась конкурентная борьба, уменьшившая прибыльность бизнеса. 2015 год аэропорт завершил с убытком в 17,4 млн евро. Федеральной земле Рейнланд-Пфальц приходилось неоднократно субсидировать убыточное предприятие. В итоге было решено провести тендер и найти перспективного покупателя. Китайская компания Shanghai Yiqian Trading Company (SYT) согласилась заплатить Рейнланд-Пфальцу 16 млн евро, однако сделка в итоге сорвалась. Осенью 2021 года владельцы аэропорта объявили о банкротстве.

В Берлине изучают сделку

Всего в 40 километрах от Frankfurt Hahn Airport находится военный аэродром бундесвера Fliegerhorst Büchel, и это считается единственным на территории ФРГ местом, где еще хранятся американские атомные бомбы.

Вице-канцлер Роберт Хабек 6 февраля подтвердил, что в Берлине изучают вопрос, может ли сделка отрицательно сказаться на критической инфраструктуре ФРГ. Министр сообщил, что рассмотрение продлится "несколько недель".

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