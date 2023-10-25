СМИ: Грузия не разрешает въезд бывшим украинским заключенным

Грузинские власти не разрешают въехать в страну бывшим украинским заключенным, которые были вывезены в Россию осенью 2022 года. Об этом в среду, 25 октября, пишет онлайн-издание "Медуза" со ссылкой на сотрудников организации Volunteers Tbilisi, помогающей украинским беженцам в Грузии.

По словам волонтеров, семеро украинских экс-зэков уже 14 дней вынужденно живут на территории КПП Верхний Ларс. Впервые они попытались пересечь грузинскую границу 11 октября, однако их не впустили в страну, сославшись на необходимость предварительно получить ответ от МИД Украины.

Запрет на въезд в Россию после освобождения из колонии в РФ

По информации журналистов, все мужчины отбывали наказание в колониях Херсона и были вывезены в Россию, когда ВС РФ отступили от города осенью 2022 года. Бывшие заключенные рассказывают, что после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде, где им выдали постановления о запрете на въезд в РФ в течение восьми лет.

Отмечается, что лишь у четверых мужчин есть на руках украинские паспорта. Остальные имеют только справку об освобождении из колонии в России.

Как напоминает "Медуза", это уже не первый случай, когда грузинские власти отказывают во въезде бывшим украинским заключенным. В конце августа 2023 года группа из шести украинцев по этой же причине провела на КПП Верхний Ларс десять дней, следует из публикации.

Смотрите также: