СМИ: Facebook удалил контент по требованию Роскомнадзора

Компания Facebook удалила со своей платформы и с принадлежащей ей соцсети Instagram публикации с запрещенным в РФ контентом. Сделано это было по требованию российских властей, сообщили во вторник, 5 октября, "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН). По его словам, речь идет о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство.

Это лишь малая часть контента, который Роскомнадзор требовал удалить. По данным чиновника, неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3 500 уведомлений).

Несмотря на удаление контента, Facebook все еще грозит штраф в размере от 5 до 10 процентов его оборота в России, поскольку компания была обязана выполнить требования Роскомнадзора в течение суток, однако сделала это уже после вызова на составление протокола, рассказал газете представитель службы. Так как речь идет о повторном нарушении законодательства РФ, компанию могут обязать выплатить штраф.

Смотрите также: