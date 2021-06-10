 СМИ: Facebook удалил контент по требованию Роскомнадзора | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2021

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Россия

СМИ: Facebook удалил контент по требованию Роскомнадзора

Компания удалила девять сообщений, признанных Роскомнадзором запрещенным в РФ контентом. Однако ей по-прежнему грозит крупный штраф.

Логотип компании Facebook

Компания Facebook удалила со своей платформы и с принадлежащей ей соцсети Instagram публикации с запрещенным в РФ контентом. Сделано это было по требованию российских властей, сообщили во вторник, 5 октября, "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН). По его словам, речь идет о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство.

Это лишь малая часть контента, который Роскомнадзор требовал удалить. По данным чиновника, неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3 500 уведомлений).

Несмотря на удаление контента, Facebook все еще грозит штраф в размере от 5 до 10 процентов его оборота в России, поскольку компания была обязана выполнить требования Роскомнадзора в течение суток, однако сделала это уже после вызова на составление протокола, рассказал газете представитель службы. Так как речь идет о повторном нарушении законодательства РФ, компанию могут обязать выплатить штраф.

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    Автор: Элла Володина


 

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