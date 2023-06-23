Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями дня.

На 486-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. В самой России ЧВК "Вагнер", воевавшая в Украине, в ночь на 24 июня подняла мятеж. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 24 июня (время московское).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией с мятежом Евгения Пригожина, сообщил Елисейский дворец. "Президент очень внимательно следит за ситуацией. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Макрона.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил в Twitter, что собрал совещание по поводу событий в России. "В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением", - написал Дуда.

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Разведка Великобритании в ежедневной сводке называет мятеж Пригожина "самым серьезным вызовом российскому государству за последнее время". "В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности и особенно российской национальной гвардии будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис", - полагают в ведомстве, отмечая, что силы ЧВК "Вагнер" продвигаются в сторону Москвы, не встречая сопротивления.

СМИ: ЧВК "Вагнер" захватила все военные объекты Воронежа

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Источник русской службы BBC, близкий к центральному аппарату ФСБ, подтвердил, что ЧВК "Вагнера" заняла все военные объекты в Воронеже. "Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль, все как в Ростове", - цитирует BBC собеседника. Ранее об этом сообщило агентство Reuters.

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За сутки потери личного состава российских войск, по данным Генштаба ВСУ, составили 580 человек, с начала вторжения Россия потеряла около 223 910 единиц живой силы. Указывается, что россияне нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 БПЛА Shahed, и 4 зенитные управляемые ракеты С-300 по Запорожской области. Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дроны были уничтожены. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА. По данным Генштаба , противник нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "К сожалению, пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.

Путин назвал мятеж Пригожина "ударом в спину"

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с мятежом Евгения Пригожина. Президент назвал его "ударом в спину" и "отступничеством". "Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество, удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли", - сказал Путин.

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, и наши действия по защите от такой угрозы будут жесткими. Все, кто готовил мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы", - также сообщил Путин. Президент подтвердил, что в Ростове заблокирована работа гражданского и военного управления, назвав ситуацию в городе "тяжелой".

Reuters: ЧВК "Вагнер" заняла все военные объекты в Воронеже

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ЧВК "Вагнер" заняла все военные объекты в Воронеже, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах. Других подтверждений этой информации нет.

Между тем воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о закрытии более 300 км трассы М-4 "Дон". "На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения", - написал глава Воронежской области.

++09.45++

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал мятеж Пригожина."Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - написал он.

++09.35++

Мэр Москвы Собянин, сообщил, что в городе в связи с режимом контртеррористической операции отменены ранее объявленные массовые мероприятия. "Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему", - заявил Собянин.

Число жертв атаки на Киев выросло

++09.30++

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что число погибших в результате ракетного удара по Киеву возросло до трех человек. "Три человека по состоянию на сейчас погибли, 8 - травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее сообщалось о двух жертвах.

++09.15++

Режим контртеррористической операции вслед за Москвой и Подмосковьем введен также в Воронежской области.

++09.10++

РИА "Новости" публикует текст обращения Минобороны к ЧВК "Вагнер":

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность".

"Все командиры ЧВК "Вагнер" и рядовые сотрудники по прежнему верны самому перспективному политику и выполняют те задачи, которые перед ними были поставлены", - такое сообщение появилось вскоре после этого в Telegram пресс-службы ЧВК.

++09.00++

В Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции "в целях пресечения возможных терактов", заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Кремль анонсировал обращение Путина

++08.48++

Президент России Владимир Путин "в ближайшее время" выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

++08.35++

За прошедшие сутки российские силы нанесли по территории Украины удары с применением 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, трех дронов "Шахед", и четырех управляемых ракет С-300, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. 14 ракет и два дрона были уничтожены силами ПВО, добавили в командовании. Кроме того, силы РФ нанесли 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

По сообщению Генштаба ВСУ, российские военные продолжают попытки наступления на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях и обороняются на Запорожском и Херсонском направлениях.

++08.25++

В Санкт-Петербурге в здание "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице вошли силовики. Об этом сообщает издание "Фонтанка" и публикует видео: к зданию подъезжают два автобуса с бойцами ОМОНа и сотрудниками Росгвардии, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь. Издание предполагает, что там идут обыски. Кроме того, силовики замечены у зданий отеля и ресторана у Благовещенского моста, которые связывают с Пригожиным. Академический переулок оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной тоже дежурят вооруженные сотрудники.

++08.20++

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил все массовы мероприятия в Ростове-на-Дону. "Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - написал Голубев в Telegram-канале. При этом он отметил, что общественный транспорт в городе работает, но изменены маршруты в центре города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно.

Пригожин заявил о контроле над военными объектами Ростова-на-Дону

++07.40++

Пригожин опубликовал очередное видео, на этот раз – из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. "Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нет. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что мы делаем, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, пункт управления работает в штатном режиме, ни один офицер не оторван", - заявил Пригожин.

Пригожин провел переговоры с замминистра обороны РФ Евкуровым

++07.28++

В Telegram-каналах появилось видео с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На нем он в окружении военных общается с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне призывал ЧВК "Вагнер" остановиться.

"Сбили (вертолет. - Ред.). И собьем все, если вы продолжите их посылать, потому что вы долбите по мирным жителям, - говорит Пригожин Евкурову, - Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву". В ответ на просьбу Евкурова "вывести ребят" Пригожин отвечает отказом.

++07.20++

Белый дом "следит за ситуацией" в России, президент США Джо Байден был проинформирован о развитии событий, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж. "Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", - говорится в заявлении Ходжа.

++07.10++

Сам Пригожин не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что боевики из ЧВК "Вагнер" якобы окружили административные здания Ростова-на-Дону. "Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам и поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, то они руками машут радостные и многие из них говорят: "Мы хотим пойти с вами". Уже человек 60-70 - те кто к нам присоединился, хотя мы прошли еще небольшой путь. Я думаю, пол-армии готовы пойти с нами", - заявил Пригожин.

Военные окружили штаб Южного военного округа в Ростове

++06.50++

Анонимные Telegram-каналы, комментируя фотографии военных в центре города, продолжают утверждать, что ЧВК "Вагнера" "взяли Ростов". Подтверждения этой информации в других источниках нет. Издание "Медуза" также пишет со ссылкой на видео украинского журналиста Андрея Цаплиенко, что "вероятно, Ростов захвачен отрядами ЧВК Вагнера. Они заняли центр города без боя". Автор видео утверждает, что пообщалась с одним из вооруженных людей в центре города, и он подтвердил, что это люди из ЧВК "Вагнер". Кроме того, агентство ТАСС на своих фото из Ростова назвало вооруженных людей, окруживших штаб Южного военного округа, членами ЧВК "Вагнер".

++06.45++

Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence team Руслан Левиев считает, что окружившие административные здания в Ростове-на-Дону люди с оружием - это не боевики ЧВК "Вагнер", а военнослужащие министерства обороны. "Кто успел во что одеться, тот в том и приехал. Всех поднимали по тревоге. Они не "окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна", - пояснил Левиев.

++06.28++

В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 июня два человека погибли, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, из-за падения обломков ракет в Соломенском районе столицы произошли разрушения и возгорания на нескольких этажах 24-этажного дома. Ранения получили восемь человек, двое из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Повреждены около 40 автомобилей. Между тем в Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь объявлена воздушная тревога.

Собянин: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия

++06.10++

"В связи с поступающей информацией" в Москве "проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности", сообщил в Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах, возможны также ограничения для массовых мероприятий.

++06.00++

Telegram-канал "Военный осведомитель" , ссылаясь на читателей из Воронежской области, пишет, что в районе Павловска идет стрелковый бой. "Весь платный участок трассы М4 закрыт. На нем колонна военной техники, в том числе танки. На трассе горит фура", - говорится в сообщении.

++05.55++

Неизвестные люди в камуфляже оцепили штаб Южного военного округа, главк МВД и другие административные здания в Ростове-на-Дону, сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на фото и видео, присланные его читателями. В свою очередь издание "Медуза" пишет, что в фотобанке ТАСС вооруженные люди у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону подписаны как "бойцы ЧВК "Вагнер".

++05.45++

В новой аудиозаписи Евгений Пригожин говорит, что "на московской трассе" один из штурмовых отрядов "подвергся обстрелу вертушек". По его словам, в ЧВК "Вагнер" все целы, а сбитый "вагнеровцами" вертолет горит в лесополосе. "Я еще раз всех предупреждаю, что мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить, у нас есть цель, и мы готовы все умереть", - заявил Пригожин.

ЧВК "Вагнер" захватила в Ростове штаб Южного военного округа

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Боевики ЧВК "Вагнер" захватили в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа и здание МВД, пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Издание "Блокнот-Ростов" публикует видео с военной техникой "вагнеровцев", как утверждается, у штаба Южного военного округа.

++05.15++

По федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники, сообщило в Telegram правительство Воронежской области. Власти региона попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств. "Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении. Между тем губернатор соседней Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона пока "отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область".

++04.45++

В соцсетях появились первые видеозаписи, на которых, как предполагается, показано движение автоколонны ЧВК "Вагнер" в Pостовской области, а также проезд "вагнеровцев" через блокпост в направлении Ростова-на-Дону. Еще один видеоролик запечатлел якобы перестрелку ЧВК "Вагнер" и регулярной армии РФ в Ростовской области. Подлинность всех этих кадров не подтверждена.

"Сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома" призвал жителей Ростовской области губернатор Василий Голубев. "Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка", - пояснил он.

++04.10++

В воздушном пространстве вокруг Киева силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили более 20 ракет, сообщает Киевская городская военная администрация. Она подчеркнула, что это уже восьмая атака с воздуха на Киев в течение июня. В нападении участвовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые выпустили из акватории Каспийского моря ракеты Х-101/555. Пока известно о двух пострадавших.

Пригожин: "Вагнеровцы" сбили вертолет, открывший по ним огонь

++03.50++

"Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне, был сбит расчетами ЧВК "Вагнер", - заявил Евгений Пригожин в новом аудиообращении. Документальных подтверждений этому он не обнародовал. Ранее Пригожин рассказывал, что колонна с его боевиками движется "среди мирных машин".

++03.45++

В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в верхние этажи многоэтажного дома, сообщил мэр города Виталий Кличко. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, еще одного - госпитализировали. Пожара в доме нет.

++03.40++

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о как минимум трех попаданиях ракет - по предварительным данным, С-300 - по Слободскому району города. В одном случае - попадание в газовую трубу. Информация о пострадавших пока не поступала.

++03.30++

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. По предварительным данным, в этом районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку. На место прибыли бригады экстренных служб. На верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой замечено задымление.

++03.20++

Евгений Пригожин опубликовал новую аудиозапись, в которой утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приказал военной авиации открыть огонь по колонне ЧВК "Вагнер", которая, по словам Пригожина, движется "среди мирных машин", но летчики отказались выполнять "преступные команды". Между тем ряд российских провоенных блогеров отмечают, что до сих пор не появилось ни одного фото или видео, подтверждающего, что автоколонны ЧВК "Вагнер" вошли в Ростовскую область.

++03.15++

Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские крылатые ракеты летят в направлении Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Тем временем поступили сообщения о новых взрывах в Денпре.

++03.15++

В Ростове-на-Дону отключили все уличные веб-камеры. На сайте с видео с камер указано: "Доступ к трансляции временно ограничен".

В Ростовской области небо патрулируют несколько вертолетов Ми-8

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В Ростовской области "для обеспечения безопасности жителей" поднята в небо военная авиация, передает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Несколько вертолетов Ми-8 подняты в небо, всем пунктам ПВО дан приказ быть наготове, кроме того необходимо усилить пеший контроль полицейского патруля в городе, - рассказал собеседник издания. По его словам, в приграничные регионы Ростовской области направлена часть сотрудников Росгвардии на бронированной технике.

++03.09++

Серия взрывов в Киеве. Кроме того, сообщается о взрывах в Киевской области и Харькове.

++03.00++

Российские ракеты движутся из центральных областей в направлении Киева и западных областей, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Распоряжение не мешать боевикам ЧВК "Вагнер" пересечь государственную границу России дала Федеральная служба безопасности РФ, утверждают источники Telegram-канала Astra. "Проникновению бойцов "Вагнера" сопротивления не было, их спокойно пропустили", - сообщили они. Ранее Евгений Пригожин заявил: "Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами".

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В Днепропетровской области работает ПВО, сообщили Воздушные силы ВСУ. Между тем в Украине зафиксированы уже четыре группы российских ракет.

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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Чуть ранее сообщалось, что в воздушное пространство страны вошли российские ракеты, которые движутся с юга на север. В Черниговской области предупредили об угрозе применения ударных дронов.

Пригожин: Боевики ЧВК "Вагнер" входят в Ростов

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Боевики ЧВК "Вагнер" входят в Ростов-на-Дону, заявил владелец компании Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале "Кепка Пригожина". "Если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех… Мы идем до конца", - предупредил он.

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Американские чиновники внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет CNN. "Официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство "злом" и сказал, что их "необходимо остановить", - как нечто большее, чем его обычная риторика", - говорит источник телеканала. Он отмечает, что эти заявления отличаются от предыдущей его критики еще и тем, что им не предшествовал какой-то успех ВСУ. "Это реально", - сказал американский чиновник.

На юге и востоке Украины - ракетная угроза

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Ракетная угроза на юге и востоке Украины, пишут украинские Telegram-каналы, не приводя подробностей.

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В обещанном специальном выпуске новостей ведущая Первого канала Екатерина Андреева зачитала официальные сообщения ЦОС ФСБ, Национального антитеррористического комитета, министерства обороны РФ и Генпрокуратуры РФ о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и его владельца Евгения Пригожина. Обнародованное Пригожиным видео якобы последствий удара Минобороны по позициям ЧВК "Вагнер" было названо постановочным. О том, что именно заявил ранее Пригожин и к чему призвал, Андреева не рассказала.

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Издание РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, сообщило, что в Ростовской области движутся две колонны военной техники ЧВК "Вагнер". Первая, длиной около 50 км, едет через КПП Новошахтинск, вторая, 80-километровая, - через КПП Волошино. Источником своей информации РИА ФАН назвало провоенный Telegram-канал Dontstopwar. Между тем каких-либо подтверждений этих сведений пока не поступало.

++01.30++

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" , не называя источников информации, сообщает, что несколько частей, в том числе 45-я отдельная бригада спецназначения, "отказались выйти из казарм против Вагнера". "Кстати, в ВДВ всегда симпатизировали Пригожину", - комментирует канал.

Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону. "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner".

++01.20++

Вооруженные силы Украины, "воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки", сосредоточивают на Бахмутском тактическом направлении подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад на исходных рубежах для наступательных действий, утверждает министерство обороны России.

++01.15++

Первый канал анонсировал выход специального выпуска новостей "через несколько минут".

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В Москве "под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

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Боевики ЧВК "Вагнер" ответили на обращение генерала Сергея Суровикина, заявив, что "остаются верны самому перспективному политику и будут выполнять любой его приказ". "Ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то, что началось", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner" .

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Telegram-канал Dom Mash опубликовал видео, на котором видны военная техника и полиция в центре Ростова.

В Украине зафиксированы пуски российских крылатых ракет по ее территории

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На фоне быстро развивающейся обстановки, вызванной попыткой мятежа ЧВК "Вагнер", в Украине зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101/555 российской стратегической авиацией. Согласно расчетным данным Воздушных сил ВСУ, ракеты войдут в воздушное пространство Украины примерно в 02.20 по местному времени.

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К боевикам ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев. "Это удар в спину стране и президенту. Только президент в праве назначать высший состав вооруженных сил, а вы сейчас пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Такая провокация могла быть придумана только врагами Российской Федерации", - заявил генерал-лейтенант Алексеев.

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Главнокомандующий ВКС России и бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться. "Пока не поздно", необходимо "подчиниться воле и приказу" президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации, а проблемы решать "мирным путем", заявил Суровикин, которого считают союзником Евгения Пригожина в структурах министерства обороны РФ. "Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в тяжелое для страны время", - сказал генерал.

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Жители Москвы продолжают сообщать о военной технике, появившейся на улицах города.

ФСБ призвала боевиков ЧВК "Вагнер" задержать Пригожина

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Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не комментировал ситуацию, сложившуюся после заявлений Евгения Пригожина о "марше справедливости", расцененных властями как попытка вооруженного мятежа. Между тем многие СМИ обратили внимание на то, что пресс-служба Кремля в полночь по московскому времени обнародовала видеообращение президента РФ по случаю Дня молодежи. "Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - призвал Путин.

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ФСБ России призвала боевиков ЧВК "Вагнер" "не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", передает РИА "Новости".

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ФСБ России расценила действия Евгения Пригожина как организацию вооруженного мятежа. "За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В свою очередь Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ подчеркнул, что "заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России". "Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации. Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы МО РФ ударах по ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является провокацией", - заверили в ЦОС.

В городах России после заявлений Пригожина вводят план "Крепость"

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В отделах полиции Москвы на фоне заявлений владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявлен план "Крепость", сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" . Источники Telegram-канала Astra говорят, что московские силовики также "неофициально" приведены в повышенную готовность. По информации канала, руководство дало сотрудникам силовых ведомств распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".

Аналогичная ситуация - в Ростове-на-Дону, где располагается штаб российской армии. В нескольких отделах полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", пишет Telegram-канал Baza . "Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", - говорится в посте.

Ростовское издание 161.ru подтверждает эту информацию: "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", - отметил источник издания в силовых структурах.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Он также предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

По данным издания "Вот Так" , которое ссылается на двух собеседников среди военнослужащих, в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина начали вооружать срочников.

Хроника событий 23 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 июня 00.00 - 13.59 >>>

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