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Здание Службы по охране конституции ГерманииФото: picture-alliance/dpa/M. Becker
ПолитикаГермания

Чиновников Минэкономики ФРГ подозревают в шпионаже на Россию

Сергей Гуща
59 мин. назад

Ведомство по защите конституции изучает подозрения в шпионаже в пользу РФ в Минэкономики. Два высокопоставленных чиновника придерживаются пророссийских взглядов по энергетической политике.

https://www.dw.com/ru/smi-cinovnikov-minekonomiki-frg-podozrevaut-v-spionaze-na-rossiu/a-62986750

Двух высокопоставленных чиновников федерального министерства экономики Германии подозревают в шпионаже в пользу России, сообщило в среду, 31 августа, издание Die Zeit. Эти чиновники работают в структуре ведомства, отвечающей за формирование энергетической политики правительства ФРГ. Эти подозрения изучает Федеральное ведомство по защите конституции (BfV)

По данным Die Zeit, этот случай был передан в ведомство по защите конституции после того, как в министерстве возникли подозрения в отношении двух сотрудников. Они выделялись тем, что в проектах документов по газовой и энергетической политике выражали явную пророссийскую позицию. BfV изучило биографии обоих чиновников и обратило внимание на некоторые "особенности", сообщила газета со ссылкой на неназванные источники в Берлине. В одном из случаев речь шла о стажировке в России. 

Как сообщило издание, ведомство по защите конституции изучило также поездки обоих чиновников и проверило, были ли это командировки, или же имели место "подозрительные отклонения от маршрута". Были изучены также их личные отношения и дружеские контакты с россиянами. Как пишет Die Zeit, доказательств шпионажа не найдено, а лишь установлена "эмоциональная близость к России" обоих чиновников. 

В Минэкономики отказались комментировать сообщения в СМИ. Однако, по словам официального представителя, министерство тесно сотрудничает с BfV с первых дней правления новой коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Мы всегда отслеживаем всю информацию, связанную с безопасностью, в тесном сотрудничестве с BfV и немедленно предпринимаем все необходимые шаги", - сказала она. Новое руководство "полностью изменило" прежнюю дружественную России политику Минэкономики, подчеркнула официальный представитель ведомства. 

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