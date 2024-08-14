БПЛА атаковали авиабазу "Севаслейка" под Нижним Новгородом

Telegram-каналы и местные паблики сообщают о БПЛА, летевших в направлении Саваслейки. Там расположен аэродром и авиабаза Минобороны РФ.

Авиабаза "Севаслейка" в Нижегородской области подверглась атаке украинских беспилотников, следует из сообщений русскоязычных СМИ и Telegram-каналов утром в среду, 14 августа.

По данным подписчиков ASTRA, утром 14 августа БПЛА заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Как пишет Telegram-канал со ссылкой на местные паблики, по базе было совершено "10 прилетов", "утверждается, что проезд в село и город Кулебаки, в котором оно находится, перекрыли". "Подтверждений данной информации из других источников пока нет", - уточняют авторы.



Между тем Telegram-канал Baza опубликовал присланные его читателями видеоролики, на которых, как утверждается, запечатлен момент взрыва одного из дронов.

Со своей стороны губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в Telegram: "В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". Что именно было целью БПЛА, он не указывает. Авиабазу "Севаслейка" не упоминает, уточняя лишь, что, "по предварительной информации, на текущий момент пострадавших нет".

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Севаслейка" базируются российские военные самолеты МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми РФ атакует Украину.

Там же расположен филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ. Он находится в 12 км северо-западнее города Кулебаки.

Минобороны РФ: За ночь сбито 117 БПЛА

Тем временем Минобороны РФ сообщает в Telegram, что в ночь на 14 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа.

"Тридцать семь БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать - над Нижегородской областью, девять - над Волгоградской, три - над Брянской, два - над Орловской и один - над Ростовской областями", - говорится в посте.