АдГ просит Быстрона не участвовать в выборах в Европарламент

Депутата АдГ Петра Быстрона обвиняют в сотрудничестве с медиа, связанными с РФ. Из-за этого партия рекомендовала ему отказаться от участия в выборах в Европарламент, пишут СМИ.

Руководство правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) рекомендовало своему члену и депутату бундестага Петру Быстрону (Petr Bystron) отозвать свою кандидатуру с предстоящих выборов в Европарламент, если он не сможет опровергнуть обвинения в связях с РФ. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщило издание Bild.

По данным СМИ, Быстрон при этом не может быть просто исключен из уже поданных АдГ списков кандидатов в Европарламент - для этого его якобы придется исключить из партии. Ввиду этого руководство АдГ призвало депутата сложить мандат после выборов Европарламент, если обвинения в отношении него подтвердятся, пишет Bild.

Лидеры правопопулистской партии также запросили у Быстрона письменное объяснение, которое может помочь "полностью развеять все сомнения и иметь возможность должным образом отреагировать" на сообщения о том, что политик мог сотрудничать с медиапорталом Voice of Europe. Этот ныне недоступный для просмотра сайт распространял нарративы пророссийской пропаганды и, вероятно, был создан с целью повлиять на исход предстоящих выборов в Европарламент.

Против Быстрона проводится проверка

Прокуратура Мюнхена сообщила, что власти начали предварительное расследование в отношении Быстрона. Однако это еще не значит, что ему будут предъявлены какие-либо обвинения, пишет издание Zeit.

Портал Voice of Europe, привлекший внимание правоохранителей, предположительно был связан с сетью влияния на европейских политиков. По данным чешских и польских правоохранителей, которые провели совместную операцию на причастных к порталу объектах, эта сеть финансировалась из РФ. Одним из ее организаторов называют бывшего лидера пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. В 2022 году он был обвинен в Украине в госизмене, но позднее РФ выменяла его на несколько десятков украинских военнопленных.

На сайте Voice of Europe регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине, а интервью порталу давали политики, распространяющие пророссийскую позицию. Некоторым из них, утверждает чешская газета Dennik N, за это платили деньги, в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в ЕП, которые пройдут в июне.

В Европарламенте призвали к внутреннему расследованию

Быстрон - не единственный член АдГ, чьи интервью были опубликованы на сайте, вместе с ним там также присутствовали интервью Максимилиана Кра (Maximilian Krah), который уже состоит в Европарламенте. Кра, как минимум, в прошлом открыто поддерживал связи с Медведчуком - был приглашен на его день рождения и посещал его в Киеве после обвинения в госизмене и заключении под домашний арест.

Следственные органы Польши нашли крупные суммы наличных денег на связанных с Voice of Europe объектах. Однако на данный момент не были предъявлены доказательства того, что их передавали кому-либо из европейских политиков. Сам Быстрон отрицает обвинения в получении денег от РФ и платформы Voice of Europe.

В самом же Европарламенте после сообщений Чехии и Польши о пророссийской сети призвали расследовать возможный подкуп политиков со стороны РФ. При этом лишь в конце января под шквал критики за возможное тайное сотрудничество с Москвой попала депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. По данным СМИ, она напрямую вела переписку с сотрудниками ФСБ.

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