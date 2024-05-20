"Служба поддержки" объявила о закрытии своего медиа

Медиапроект "Служба поддержки", запущенный бывшим издателем "Медузы" Ильей Красильщиком после начала войны в Украине, объявил о закрытии своего медиа. Об этом сообщается в соцсетях проекта в понедельник, 20 мая.

"У нас больше нет денег делать ежедневное издание. Нам придется его закрыть, это будет происходить постепенно", - заявили в редакции. В проекте подчеркнули, что программы помощи, созданные "Службой поддержки", продолжат свою работу. Речь идет о сборе средств для помощи Украине "Давайте" и чатах помощи "Первая линия".

Закрытие проекта его создатели объяснили невозможностью найти финансирование в виде грантов. В "Службе поддержки" сообщили, что "сотни свидетельств с войны, которые мы собрали, превратятся в архив, чтобы ими было удобно пользоваться".

Роскомнадзор заблокировал сайт "Службы поддержки" в октябре 2022 года. 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину российского вторжения в Украину вместе с "Медузой" и "Дождем" был запущен проект "Давайте". Его цель - каждый месяц оказывать помощь мирным жителям Украины. Всего с февраля было собрано больше 165 тысяч евро.