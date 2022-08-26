СБУ обвинила Кадырова в военных преступлениях

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 августа.

На 184-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 26 августа (время московское).

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После серии атак на военные объекты в Крыму Россия, вероятно, вывела с полуострова десять своих истребителей, говорится в секретном докладе НАТО, с которым ознакомилось издание Business Insider .

"Россия, скорее всего, рассредоточит свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие украинские атаки", - пишут авторы документа. Речь идет о перемещении десяти истребителей из Крыма на российскую территорию, чтобы избежать дальнейших потерь самолетов: шести истребителей СУ-35 и четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31.

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Служба безопасности Украины заявила, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейна Межидова.

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110) и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2).

"Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", - говорится в сообщении СБУ.

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