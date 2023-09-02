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СБУ объявила о подозрении Игорю Коломойскому

Сергей Ромашенко
2 сентября 2023 г.

СБУ подозревает бизнесмена в мошенничестве и легализации преступно нажитого имущества. По версии следствия, Игорь Коломойский с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен.

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Игорь Коломойский, 2020 год
Игорь Коломойский, 2020 годФото: Photoshot/picture alliance

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении по фактам предполагаемого мошенничества и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщило ведомство в субботу, 2 сентября. СБУ также опубликовала фотографии с силовиками, которые пришли к украинскому олигарху. Задержан ли он, не уточняется.

По версии следствия, Коломойский с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен "путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений". В офисе генпрокурора Украины уточнили, не называя подозреваемого по имени, что речь идет о сумме более чем в 570 млн гривен (более 14 млн евро).

Предполагаемые махинации Коломойского

Сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыск у Коломойского 1 февраля. Украинские СМИ тогда сообщали, что это связано с расследованием предполагаемых махинаций вокруг компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Речь шла о предполагаемой растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти один млрд евро) и уклонении от уплаты таможенных пошлин. Бизнесмена обыскивали по делу "Укрнафты" и в сентябре 2022 года.

Игорь Коломойский являлся совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года они были национализированы. После национализации Коломойский перестал быть долларовым миллиардером.

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