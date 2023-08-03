Зачем вооружают российских дружинников?

Отряды территориальной обороны в Курской и Белгородской областях получили боевое оружие. Губернаторы этих регионов 2 августа опубликовали видео и посты в социальных сетях, подтвердив раздачу оружия и техники формированиям дружинников. По словам губернатора Курской области Романа Старовойтова, в ближайшее время число предоставленного оружия дойдет до 300 единиц. А на видео из Белгородской области местный губернатор Вячеслав Гладков торжественно раздает дружинникам автоматы и противодроновые ружья.

Защита приграничных территорий?

О желании властей вооружить участников территориальной обороны в приграничных областях РФ сообщалось многократно. Еще 5 июля после рейдов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" в Белгородскую область Гладков обещал вооружить местных добровольцев. Обещание сдержали: "Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной", - сказал Гладков во время вручения оружия.

Риск рейдов на свою территорию официально объявлен ключевой причиной и для вооружения отрядов теробороны в соседней Курской области. Губернатор Старовойтов заявил, что его область "практически ежедневно на себе ощущает террористические удары с территории Украины". "В этих условиях мы обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона", - сказал он.

"Армия расписывается в своей беспомощности"

Говорить о потенциальной военной силе отрядов территориальной обороны сложно. По данным журналистов, в Белгородской области число дружинников не превышает 3 тысяч человек, данных о Курской области нет. Капитан армии обороны Израиля в отставке, журналист и военный историк Григорий Тамар считает, что с военной точки зрения данное решение абсолютно бессмысленно и лишь прикрывает репутацию губернаторов, которые теперь "могут сказать, что они сделали все для защиты людей".

"Даже если это продуманное решение военного руководства, то смысл получается такой: мы готовы положить несколько десятков наших людей лишь для того, чтобы попробовать снизить фактор внезапности в случае проведения рейдов на нашей территории. Фактически российская армия расписывается в своей полной беспомощности, неспособности защитить свою границу иными методами, кроме как с помощью народного ополчения", - сказал Тамар.

Необученные люди будут носить боевое оружие в городе

На новость о раздаче оружия дружинникам в Белгороде и Курске отреагировали неоднозначно. В местных пабликах комментаторы задаются вопросом, "как дошло до того, что теперь тероборона должна защищать границу"? Жительница Белгорода в разговоре с DW говорит, что сейчас новость воспринимается в городе без энтузиазма. "Мне кажется, всем уже все равно. Это бесконечный поток ада, бесконечный поток бреда идет. Сегодня дроны прилетели и ударили по Кремлю, завтра ударили по Москва-Сити, послезавтра каким-то случайным людям выдали оружие", - описывает свои эмоции местная жительница.

Пока что отряды территориальной обороны в бои не вступали. Известно об одном погибшем дружиннике, который был застрелен во время рейда РДК в Белгородскую область. Жительница Белгорода описывает участников теробороны как "кружок для милитаризованных взрослых". "Раз в неделю они ездят на полигон, периодически патрулируют улицы. Записаться туда можно, насколько я понимаю, достаточно легко. Просто приходишь к главе поселения или города, где живешь, и говоришь, что хочешь вступить", - рассказывает местная жительница.

Эксперты DW и местные жители больше всего опасаются того, что необученные люди будут носить боевое оружие в городе. По мнению Григория Тамара, никакой реальной защиты отряды теробороны не принесут, а лишь увеличат статистику криминальной активности за счет привезенного оружия. Похожей позиции придерживается и политолог Николай Петров. По его мнению, проблема уже достигла колоссальных размеров и со временем "она будет восприниматься всеми гражданами страны все масштабнее".

Нелегальное вооружение дружинников

Раздавая оружие, губернаторы подчеркивали, что наконец-то найден легальный механизм его передачи в руки гражданских лиц. "На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден", - сказал курский губернатор Старовойтов. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что важно сохранять законность процесса: "Выдача оружия добровольцам территориальной обороны Белгородской области будет происходить под тщательным контролем, эта мера продиктована обстановкой в регионе".

Губернаторы и пресс-секретарь президента, похоже, ссылаются на одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Во время второго чтения в нижней палате парламента в него включили поправку, согласно которой губернаторы после соответствующего решения президента смогут создавать "специализированные унитарные предприятия" для охраны общественного порядка "в период мобилизации, военного положения и в военное время". Этот закон вступит в силу только с 1 января 2024 года.

По словам политолога Николая Петрова, власть особо себя не ограничивает даже теми законами, которые она сама для себя легко и непринужденно принимает. Как это происходило с ЧВК "Вагнер", которая получала тяжелое вооружение, не имея никаких для этого законных оснований. "Несколько месяцев назад губернатор Курской области встречался с Путиным и тогда говорилось о проблеме, связанной с отсутствием законодательной базы, необходимой для вооружения народных дружин. По всей видимости распоряжения отданы. Факт раздачи оружия не может быть решением региональной власти", - заключает Петров.

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