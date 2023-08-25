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Словения присоединилась к гарантиям G7 для Украины

Ольга Лебедева
25 августа 2023 г.

Президент Украины Зеленский поблагодарил правительство Словении, подписавшее декларацию "большой семерки" о гарантиях для Киева. Он заявил об общих ценностях и стремлении к миру и справедливости.

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Флаг Словении
Флаг СловенииФото: Valerio Rosati/Zoonar/IMAGO

Словения присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, которые согласовали члены "большой семерки". В пятницу, 25 августа, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Словении и его главу Роберта Голоба за подписание соответствующей декларации G7. "Наши страны разделяют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", - написал он в Twitter. 

Таким образом, декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время саммита НАТО в Вильнюсе, поддержали около 30 стран мира. В частности, 22 августа к ней присоединились Люксембург и Черногория, сообщил Зеленский. Между тем, 18 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона сообщил, что гарантии безопасности Украины поддержали 25 стран. "Мы уже согласовываем начало консультаций с другими партнерами. На этой неделе число стран, которые присоединились к вильнюсской декларации, уже 25 и уверен, что это число продолжит расти", - заявил он.

Декларация G7 о гарантиях безопасности Украине

Государства "большой семерки" 12 июля, в заключительный день саммита НАТО, согласовали всеобъемлющие меры по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. В заявлении указывается, что страны G7 разработают для Украины "конкретные, двусторонние и долгосрочные обязательства и договоренности в области безопасности". Эта помощь будет включать, в частности, поставку современной военной техники на суше, в воздухе и на море, обучение военнослужащих ВСУ, передачу разведывательной информации и защиту от кибератак. Приоритет должен быть отдан ПВО, артиллерии, оружию большой дальности, бронетехнике "и другим ключевым возможностям, таким, как ведение воздушного боя", говорится в документе. В то же время страны G7 намерены поддержать Украину в дальнейшем развитии ее оборонной промышленности.

Семь крупнейших промышленных стран мира намерены помочь Украине создать современную армию, которая сможет защитить ее сейчас и сдержать Россию в будущем при угрозе нового вторжения. "В случае будущего вооруженного нападения со стороны России мы немедленно проведем консультации с Украиной и примем решение о соответствующих дальнейших шагах", - указывается в заявлении. G7 намерена поддерживать Украину в то время, когда она защищается от российской агрессии - "столько, сколько необходимо". В заявлении указано, что переговоры с Украиной на эту тему должны начаться "незамедлительно". Они будут проводиться на двусторонней основе: между отдельными странами-членами группы G7 и Украиной.

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