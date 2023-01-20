  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Словакия и Чехия поддержали поставку Киеву танков Leopard 2

Даниил Сотников
40 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Путина. DW следит за событиями 20 января.

https://p.dw.com/p/4MUH0

На 331-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 20 января (время московское).

++15.05++

В Кремле не смогли ответить на вопрос, продолжается ли в России действие указа Путина о мобилизации. Ранее депутат псковского областного собрания Артур Гайдук на свой запрос в администрацию президента получил ответ, в котором было написано, что "действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается".

"Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина", - ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу объяснить, что значит фраза "действие указа продолжается".

++14.40++

Правительство Германии опровергло появившуюся в газетах Bild и Süddeutsche Zeitung информацию о том, что поставки Украине немецких танков Leopard 2 зависят от передачи Киеву танков Abrams из США. "Никогда не было связи или требования, согласно которому одно должно произойти, чтобы могло произойти другое. Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или выдвигал требования американскому президенту", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

++14.05++

Словакия и Чехия поддерживают предложения поставить Украине немецкие боевые танки Leopard 2, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В рамках так называемого кругового обмена обе страны уже передали Киеву десятки собственных танков советского производства. Взамен Германия предоставила им танки Leopard 2A4, первые - в декабре прошлого года. Теперь Словакия и Чехия обдумывают возможность отказа от дальнейших поставок немецких танков, чтобы вместо этого отправить их непосредственно Украине, сообщило издание.

Хроника событий 20 января 0.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Объявит ли ФРГ о танках для Киева на встрече в Рамштайне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Свобода и мир: о чем президент Украины поговорил с немецкими студентами (18.01.2023)

Свобода и мир: о чем президент Украины поговорил с немецкими студентами (18.01.2023)

Два университета из ФРГ организовали телемост с Владимиром Зеленским. Президент Украины час рассказывал о ситуации в стране, лишь однажды прервавшись на звонок командованию ВСУ.
Образование18 января 2023 г.03:00 мин.
Немецкий танк Leopard 2 в Литве

Почему западные танки могут сыграть решающую роль в войне в Украине

Почему западные танки могут сыграть решающую роль в войне в Украине

Боевые танки, такие как немецкие Leopard, являются частью концепции НАТО по ведению боя с использованием различных родов войск и вооружений. Какую роль они могут сыграть в войне в Украине - у DW.
Конфликты19 января 2023 г.
Немецкие танки Leopard 1

В Рамштайне решается вопрос о поставках Украине танков Leopard 2

В Рамштайне решается вопрос о поставках Украине танков Leopard 2

В преддверии встречи в Рамштайне Польша вновь дала понять, что может предоставить Украине Leopard 2 и без разрешения Германии.
Конфликты3 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкие танки Leopard 1

В Рамштайне решают вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Экономика и бизнес9 ч. назад
external

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Политика17 ч. назад10:41 мин.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Политика20 ч. назад60:45 мин.
Украинский расследователь документирует признаки возможного военного преступления в Херсоне, декабрь 2022 года

Правозащитница: Россия остановится тогда, когда ее остановят

Правозащитница: Россия остановится тогда, когда ее остановят

Конфликты22 ч. назад
Разрушенные дома в Бахмуте, январь 2023 года

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Конфликты23 ч. назад
Карикатура - строгая женщина говорит, уезжающему от нее поросенку Петру (популярный мем, символизирующий желание эмигрировать из России): "Отдай трактор, свинья".

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Политика24 ч. назад
На главную страницу