Словакия и Чехия поддержали поставку Киеву танков Leopard 2

На 331-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 20 января (время московское).

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В Кремле не смогли ответить на вопрос, продолжается ли в России действие указа Путина о мобилизации. Ранее депутат псковского областного собрания Артур Гайдук на свой запрос в администрацию президента получил ответ, в котором было написано, что "действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается".

"Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина", - ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу объяснить, что значит фраза "действие указа продолжается".

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Правительство Германии опровергло появившуюся в газетах Bild и Süddeutsche Zeitung информацию о том, что поставки Украине немецких танков Leopard 2 зависят от передачи Киеву танков Abrams из США. "Никогда не было связи или требования, согласно которому одно должно произойти, чтобы могло произойти другое. Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или выдвигал требования американскому президенту", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Словакия и Чехия поддерживают предложения поставить Украине немецкие боевые танки Leopard 2, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В рамках так называемого кругового обмена обе страны уже передали Киеву десятки собственных танков советского производства. Взамен Германия предоставила им танки Leopard 2A4, первые - в декабре прошлого года. Теперь Словакия и Чехия обдумывают возможность отказа от дальнейших поставок немецких танков, чтобы вместо этого отправить их непосредственно Украине, сообщило издание.

Хроника событий 20 января 0.00 - 13.59 >>>

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