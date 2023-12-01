Словацкие дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

Водители грузовиков заблокировали единственный КПП для въезда грузовиков из Украины в Словакию, выступая против преференций украинским компаниям.

Словацкие перевозчики заблокировали контрольно-пропускной пункт "Вышне-Немецке - Ужгород" на словацко-украинской границе, выступая против преференций для украинских грузоперевозчиков. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство Reuters.

"Мы будем блокировать границу и пропускать через нее четыре грузовика каждый час", - заявил журналистам руководитель словацкого профсоюза грузоперевозчиков UNAS Станислав Скала. Заблокированный КПП - единственный путь для въезда грузовиков из Украины в Словакию, отмечает Reuters. По словам организаторов блокады, они будут пропускать военные и гуманитарные грузы, а также фуры со скоропортящимися товарами и животными.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что блокада не затронет движение легковых автомобилей и автобусов.

Привилегии для украинских дальнобойщиков

Словацкие дальнобойщики, как и их польские коллеги, хотят добиться восстановления обязательных разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков. Эти разрешения Евросоюз отменил после вторжения России в Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально мера действовала один год, но минувшим летом ее продлили до июня 2024 года.

Транспортные компании граничащих с Украиной стран не выдерживают конкуренции с более дешевыми перевозчиками из Украины, количество которых резко выросло из-за отсутствия требований о разрешениях. "Единственное требование - восстановить разрешения. Нас не интересует политика, мы просто должны защитить наш рынок", - заявил Reuters лидер протестующих Станислав Скала. Блокада привела к многокилометровым пробкам на границе Словакии и Украины.

Попытки Польши и Украины договориться

В Варшаве 1 декабря состоялась встреча представителей министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и министерства инфраструктуры Польши, в ходе которой обсуждалась ситуация на границе. Стороны в итоге договорились открыть КПП "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков, чтобы увеличить пропускную способность границы.

Кроме этого, стороны обсудили возможный пропуск пустых грузовиков через пункты пропуска "Ягодин - Дорохуск" и "Краковец - Корчева". Вопрос отмены "транспортного безвиза" на встрече не обсуждался, уточнили в украинском ведомстве.

Польские дальнобойщики при поддержке местных фермеров по состоянию на конец ноября заблокировали четыре КПП на границе с Украиной. Стороны до сих пор не пришли к соглашению по выходу из кризиса.

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