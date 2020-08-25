Слежка за Навальным: о чем не договорились Путин с Песковым

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что у Навального мания преследования. Странно, полагает Сергей Елкин, ведь сам Путин ранее признал, что за Навальным следят спецслужбы.
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Вторая часть расследования отравления Навального, сделанного Bellingcat при участии политика, бьет по ФСБ еще сильнее. А попытки отрицать обвинения выглядят все более беспомощно, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Пресс-конференцию президента Путина, на которой был задан и вопрос об отравлении оппозиционера Навального, обсуждают не только в РФ. Самые яркие высказывания немецких СМИ о ней - в обзоре DW.
Ведущие немецкие эксперты по России прокомментировали слова президента Владимира Путина об оппозиционере Алексее Навальном и его отравлении, сказанные в ходе ежегодной пресс-конференции.