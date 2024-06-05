Журналиста Колезева попросили арестовать заочно за "фейки"

Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать экс-главного редактора издания Republic Дмитрия Колезева по делу о "фейках" об армии РФ. Заседание об избрании меры пресечения пройдет 5 июня.

Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего главного редактора издания Republic и учредителя екатеринбургского медиа It's my City Дмитрия Колезева по делу о распространении "фейков" о российской армии. Об этом среду, 5 июня, сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на карточку дела в базе московских судов.

Заседание об избрании меры пресечения Колезеву назначено на 18.30 5 июня, то есть после окончания рабочего дня в суде, когда в зал уже не допускают слушателей, отмечает "Медиазона".

Колезева обвиняют по статье о распространении "фейков" о ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК). Она предусматривает наказание до десяти лет колонии.

Журналист был объявлен в розыск за пост о событиях в Буче

МВД России объявило Колезева в розыск еще в ноябре 2022 года. Как сообщал источник газеты "Коммерсант-Урал", против журналиста возбудили дело о "фейках" в связи с его постом об убийствах мирных жителей в украинском городе Буче, опубликованном в Instagram.