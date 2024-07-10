Следствие просит заочно арестовать телеведущую Лазареву

Актрису и телеведущую Татьяну Лазареву обвиняют по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие попросило Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовать актрису и телеведущую Татьяну Лазареву. Ее обвиняют по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сообщило в среду, 10 июля, издание "Медиазона", обнаружившее соответствующую карточку дела на сайте суда.

Уголовное дело против Татьяны Лазаревой возбудили 17 мая 2024 года. Причиной его стала цитата из интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" в августе 2023 года: "Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь".

Министерство внутренних дел России 13 июня 2024 года объявило актрису в розыск, а 19 июня Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов. В случае задержания на территории России Татьяне Лазаревой, которая с 2016 года живет в Испании и резко выступает против агрессии России в Украине, грозит до пяти лет лишения свободы.