Следствие просит отпустить блогера Хованского из СИЗО

Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, сообщает в воскресенье, 26 января, глава Международной правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на сайт суда. Защиту об этом пока не уведомили, хотя должны были это сделать не позднее чем за пять дней до суда, рассказал "Эху Москвы" адвокат блогера Александр Передрук.

Заседание по делу назначено на 29 декабря, сейчас Хованский находится в СИЗО. Его обвиняют по статье об оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников во время мюзикла "Норд-Ост", блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

В ноябре Юрий Хованский рассказал в открытом обращении,что на него оказывают давление, чтобы получить нужные следствию показания, и угрожают тем, что в противном случае у него и у его девушки будут проблемы. На апелляционном заседании по изменению меры пресечения 22 декабря Хованский заявил, что не будет скрываться от следствия, и попросил заменить заключение на домашний арест или более мягкую меру пресечения. Он также обжаловал свой арест в ЕСПЧ.

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