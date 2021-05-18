Прокуратура просит 6 лет колонии для социалиста Николая Платошкина

Обвинение во вторник, 18 мая, попросило Гагаринский суд Москвы приговорить основателя движения "За новый социализм" Николая Платошкина к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Политика обвиняют по уголовным статьям о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан.

Кроме того, прокуратура запросила для Платошкина штраф в 500 000 рублей. Приговор будет оглашен 19 мая в 13.00 мск.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин с июня 2020 года находится под домашним арестом. Следствие считает, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

Узник совести и политзаключенный

Платошкин неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей. Amnesty International признала политика узником совести, а правозащитный центр "Мемориал" - политическим заключенным.

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