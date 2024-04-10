Срок проверки по факту смерти Навального продлен на 10 дней

"Срок доследственной проверки по факту смерти (убийства) Алексея Навального продлен до 20 апреля", - сообщил Иван Жданов. По его словам, никакой официальной информации о причинах смерти политика до сих пор нет.

Российские следственные органы продлили проверку по факту гибели Алексея Навального до 20 апреля. Об этом говорится в уведомлении Следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому АО, которое в среду, 10 апреля, опубликовал в Telegram директор ФБК Иван Жданов.

"Срок доследственной проверки по факту смерти (убийства) Алексея Навального продлен еще на 10 дней до 20 апреля. То есть никакой официальной информации от государства о причинах смерти Алексея Навального до сих пор нет", - написал Жданов, приложив скан письма.

В документе указывается, что 19 марта руководитель следственного органа отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти оппозиционера. "Установлен дополнительный срок проведения проверки 10 суток с момента принятия материала к производству. Материал проверки принят к производству 21.03.2024, после чего срок проведения проверки по материалу продлен до 30 суток", - говорится в датированном 9 апреля уведомлении за подписью замглавы отдела по расследованию особо важных дел майора юстиции Александра Варапаева.

Именно этот следователь после смерти Алексея Навального в колонии отказывался выдавать его матери тело, добиваясь от нее согласия провести тайные похороны политика. После этого Канада ввела против Варапаева персональные санкции.