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Следствие: Сбой движения поездов в ФРГ вызван не саботажем

Александра Иванова
25 мин. назад

Злоумышленники, перерезавшие железнодорожные кабели, охотились за медью и не имели политических мотивов, сообщают телеканал ARD и медиакомпания SWR.

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Лента с надписью "Полицейское оцепление" и рельсы
Железная дорога в ГерманииФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Повреждение кабеля, из-за которого в октябре 2022 года на севере Германии на несколько часов было нарушено движение поездов, объясняется не политическими мотивами злоумышленников, а желанием украсть содержащуюся в проводке медь. Как сообщили в пятницу, 28 июля, новостная передача Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD и медиакомпания SWR, к такому выводу по итогам полугодового расследования пришли эксперты федеральной полиции Германии, федерального ведомства по уголовным делам и федеральной прокуратуры ФРГ.

Сообщение Deutsche Bahn о случае саботажа

О случае саботажа 8 октября 2022 года заявил концерн Deutsche Bahn. В этот день неизвестные перерезали кабель под городом Герне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и в районе Берлина Каров. В результате была нарушена работа коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail), которая используется для коммуникации между центрами управления, контролирующими движение составов, и поездами.

Наблюдатели высказывали тогда версию, что инцидент может быть связан с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Некоторые полагали также, что кто-то попытался таким образом помешать сторонникам правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" приехать на намеченную на тот день демонстрацию в Берлине.

Однако, по информации журналистов, в итоге выяснилось, что злоумышленники не преследовали политических целей: они лишь хотели продать на черном рынке медь, использующуюся при производстве кабелей. Похожие инциденты случаются на железной дороге и крупных стройках в Германии регулярно. Теперь, по данным ARD и SWR, федеральная прокуратура готовит документы по этому делу для передачи местным прокуратурам.

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