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Мобилизация в России Фото: AP Photo/picture alliance/dpa
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Скрытая мобилизация в РФ и другие события 255-го дня войны

Анна Неверова
49 мин. назад

Мобилизация в России теперь будет подаваться как "добровольческая служба", считают в Институте изучения войны. Киев ожидает прямых поставок танков Leopard 2 из Германии.

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На 255-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

За прошедшие сутки Украина подверглась 6 ракетным и 21 авиационному удару российских войск. Территорию страны более 60 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня, заявили в Генштабе ВСУ.

По его данным, украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских сил. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат "Мерлин", а силы обороны поразили область сосредоточения российских войск в селе Раденск в Херсонской области.

Покушение на "судью Верховного суда" в Углегорске

В Углегорске на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" совершили покушение на "судью Верховного суда" Александра Никулина. Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии.

Никулин был "председателем коллегии Верховного суда" самопровозглашенной "республики", которая в июне приговорила подданных Великобритании Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. В конце сентября их передали Саудовской Аравии.

Поставки Украине танков Leopard 2

Танк Leopard 2 A4
Танк Leopard 2 A4Фото: Csaba Krizsan/dpa

Украина и ФРГ близки к достижению договоренности о прямых поставках Киеву немецких танков Leopard 2, заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев. "Нам необходимы эти танки", - подчеркнул украинский дипломат, призвав прекратить разговоры "о том, что не следует провоцировать Россию". 

Обсуждение поставок Киеву немецких танков Leopard 2 длится уже несколько месяцев, и медлительность правительства Германии в этом вопросе не раз становилась поводом для критики. 

Поставки иранских беспилотников РФ

Власти Ирана впервые публично признали поставки беспилотных летательных аппаратов России. Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран в преддверии войны в Украине предоставил Москве ограниченное количество дронов, сообщило иранское информационное госагентство IRNA. В то же время глава иранского внешнеполитического ведомства отрицает поставки беспилотников после начала войны и передачу российской стороне ракет.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на это заявило, что "продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры". "В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", - написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Мобилизация в России

Несмотря на заявления российских властей об окончании мобилизации в стране, она, вероятно, продолжается в скрытом режиме, заявил в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW). Эксперты привели в пример несколько указов, которые Путин подписал уже после сделанных им заявлений о прекращении мобилизации. Один из документов позволяет мобилизовывать граждан с непогашенными судимостями за тяжкие преступления, другой распространяет статус военнослужащих на "добровольцев". Теперь мобилизация будет подаваться как "добровольческая служба", полагают в ISW.

В британском Минобороны, в свою очередь, сообщили, что Россия, вероятно, испытывает трудности с обеспечением военной подготовки участников мобилизации и ежегодного осеннего призыва в армию. В оборонном ведомстве отметили, что недавно мобилизованные призывники, скорее всего, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще. Это связано в том числе с тем, что опытные офицеры и инструкторы были направлены на войну в Украину, и некоторые из них, вероятно, погибли, указали в британском Минобороны. В Казани 5 ноября десятки мобилизованных устроили громкий протест против условий содержания на учебно-тренировочном полигоне.

Участие Беларуси в войне и заявление G7

Подготовка мобилизованных призывников в РФ
Подготовка мобилизованных призывников в РФ Фото: AP Photo/picture alliance/dpa

По сведениям британской разведки, из-за нехватки учебного персонала, боеприпасов и материальной базы в РФ российские войска проводят подготовку в Беларуси. "Развертывание сил с низкой или нулевой подготовкой даст лишь незначительный дополнительный наступательный боевой потенциал", - считают в ведомстве.

Страны "большой семерки" и Евросоюз выступили с совместным заявлением по поводу дальнейшего участия Минска в войне. Они пригрозили в случае активной поддержки Москвы режимом Лукашенко оказать на Беларусь финансовое давление. Главы МИД стран G7 и представители ЕС заявили, что в этом случае на Минск возложат "сокрушительные дополнительные расходы".

РФ призывают отказаться от применения ядерного оружия

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Россию исключить применение ядерного оружия в войне против Украины. "Мы требуем от России, чтобы она четко заявила, что не будет этого делать", - сказал он на съезде СДПГ в Берлине. С таким заявлением Шольц выступил на следующий день после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер во время беседы высказал мнение, что ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. 

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия в Украине невелик. Однако последствия такого шага Москвы "будут огромными", поэтому Североатлантический альянс относится к этому очень серьезно, отметил он.

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