Скончался российский предприниматель и меценат Дмитрий Зимин

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Основатель благотворительного фонда "Династия" и создатель компании "Вымпел-Коммуникации", чья торговая марка "Билайн" известна десяткам миллионов россиян, умер после тяжелой болезни в 88 лет.
Российский ученый, бизнесмен и филантроп Дмитрий Зимин скончался на 89-году жизни в среду, 22 декабря. "Это случилось сегодня, не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел", - рассказал его сын Борис.
Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году. В 1957 году окончил Московский авиационный институт, позднее несколько десятков лет работал в области оборонной радиоэлектроники. В 1992 году создал акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", годом позднее появилась торговая марка "Билайн". В 1996 году "Вымпелком" стал первой российской компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже.
С 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью. В 2002 году он основал фонд "Династия", нацеленный на поддержку и популяризацию российской фундаментальной науки. В 2015 году министерство юстиции РФ включило эту организацию в реестр НКО - "иностранных агентов", что вызвало резкую критику ученого сообщества. Зимин объявил о закрытии фонда и уехал из России. В 2016-м он вместе с сыном Борисом основал фонд "Zimin Foundation", продолживший поддерживать науку и образование, но не ограничивающий свою деятельность Россией.
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