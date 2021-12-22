 Скончался российский предприниматель и меценат Дмитрий Зимин | Новости из Германии о России | DW | 22.12.2021

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Россия

Скончался российский предприниматель и меценат Дмитрий Зимин

Основатель благотворительного фонда "Династия" и создатель компании "Вымпел-Коммуникации", чья торговая марка "Билайн" известна десяткам миллионов россиян, умер после тяжелой болезни в 88 лет.

Российский предприниматель и меценат Дмитрий Зимин на Триумфальной площади в Москве

Дмитрий Зимин (фото из архива)

Российский ученый, бизнесмен и филантроп Дмитрий Зимин скончался на 89-году жизни в среду, 22 декабря. "Это случилось сегодня, не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел", - рассказал его сын Борис.

Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году.  В 1957 году окончил Московский авиационный институт, позднее несколько десятков лет работал в области оборонной радиоэлектроники. В 1992 году создал акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", годом позднее появилась торговая марка "Билайн". В 1996 году "Вымпелком" стал первой российской компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже.

С 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью. В 2002 году он основал фонд "Династия", нацеленный на поддержку и популяризацию российской фундаментальной науки. В 2015 году министерство юстиции РФ включило эту организацию в реестр НКО - "иностранных агентов", что вызвало резкую критику ученого сообщества. Зимин объявил о закрытии фонда и уехал из России. В 2016-м он вместе с сыном Борисом основал фонд "Zimin Foundation", продолживший поддерживать науку и образование, но не ограничивающий свою деятельность Россией.

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