Скончался российский предприниматель и меценат Дмитрий Зимин

Российский ученый, бизнесмен и филантроп Дмитрий Зимин скончался на 89-году жизни в среду, 22 декабря. "Это случилось сегодня, не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел", - рассказал его сын Борис.

Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году. В 1957 году окончил Московский авиационный институт, позднее несколько десятков лет работал в области оборонной радиоэлектроники. В 1992 году создал акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", годом позднее появилась торговая марка "Билайн". В 1996 году "Вымпелком" стал первой российской компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже.

С 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью. В 2002 году он основал фонд "Династия", нацеленный на поддержку и популяризацию российской фундаментальной науки. В 2015 году министерство юстиции РФ включило эту организацию в реестр НКО - "иностранных агентов", что вызвало резкую критику ученого сообщества. Зимин объявил о закрытии фонда и уехал из России. В 2016-м он вместе с сыном Борисом основал фонд "Zimin Foundation", продолживший поддерживать науку и образование, но не ограничивающий свою деятельность Россией.

Смотрите также:

Ученые Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов Кандидат физико-математических наук, выпускник двойной аспирантуры ИПФ РАН и университета Умео (Швеция), популяризатор науки и блогер. Занимается изучением взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, в том числе лазерным ускорением частиц, что имеет практическое значение для самых разных областей, например - для медицинской физики.

Ученые Института прикладной физики РАН Елена Анашкина Кандидат физико-математических наук. Занимается разработкой и исследованием волоконных лазерных систем, включая сами лазеры, усилители и нелинейно-оптические преобразователи излучения в среднем ИК диапазоне. Области применения: дистанционная диагностика опасных ядовитых и взрывчатых веществ, что актуально для газовой и нефтяной промышленности; диагностика биомаркеров в биомедицине.

Ученые Института прикладной физики РАН Иван Оладышкин Выпускник аспирантуры ИПФ РАН, младший научный сотрудник, популяризатор науки, глава оргкомитета Летней физико-математической школы на базе Детского образовательно-оздоровительного лагеря им. Н.С. Талалушкина. Занимается теоретическими исследованиями взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом. Области практического применения таких исследований: нанотехнология и электроника.

Ученые Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, глава Отделения нелинейной динамики и оптики, один из отцов-основателей Летней физико-математической школы. Ефим Аркадьевич - специалист в сфере твердотельных лазеров с дифракционной расходимостью и высокой средней мощностью. В том числе благодаря его работам Институт прикладной физики РАН является одним из участников консорциума LIGO.

Ученые Института прикладной физики РАН Анна Тендитная Автор - сама студентка-физик. Закончила бакалавриат в Высшей школе общей и прикладной физики при Нижегородском университете. В ИПФ РАН исследовала NV-центры (активный центр, содержащий азот) в CVD-алмазах (синтетические алмазы, полученные химическим осаждением из газовой фазы). Анна учится в магистратуре Мюнхенского технического университета, чтобы продолжить работу в биомедицинской физике. Автор: Анна Тендитная

