Скончался режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" Вольфганг Беккер

Скончался режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" Вольфганг Беккер14 декабря 2024 г.
Немецкий кинорежиссер Вольфганг Беккер (Wolfgang Becker), постановщик самого известного немецкого фильма, посвященного воссоединению Германии, "Гуд бай, Ленин!" ("Good Bye, Lenin!"), умер в возрасте 70 лет. Как сообщило в пятницу, 13 декабря, агентство Just Publicity со ссылкой на семью Беккера, его кончина, наступившая накануне, 12 декабря, стала неожиданностью, несмотря на предшествующую тяжелую болезнь.
Вольфганг Беккер родился в 1954 году в западногерманском Хемере, изучал германистику, историю и американистику в Свободном университете Берлина, а после учился в Немецкой школе кино и телевидения DFFB.
В 1988 году он стал первым немецким лауреатом студенческого "Оскара" - его фильм "Бабочки" удостоился высокой оценки жюри. Эта лента также завоевала "Золотого леопарда" кинофестиваля в Локарно.
В самой знаменитой картине Беккера, трагикомедии 2003 года "Гуд бай, Ленин!", в которой сыграли Даниэль Брюль (Daniel Brühl) и Чулпан Хаматова, рассказывается, как мать одного молодого гэдээровца впадает в кому и пропускает падение Берлинской стены. Когда она приходит в себя, то думает, что живет в прежней стране, а сын всеми силами старается скрыть перемены и возродить социалистическую ГДР на 79 квадратных метрах своей квартиры.