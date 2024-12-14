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Скончался режиссер фильма "Гуд бай, Ленин!" Вольфганг Беккер

Евгений Жуков
14 декабря 2024 г.

Постановщик самого знаменитого фильма о воссоединении Германии Вольфганг Беккер умер на 71-м году жизни после тяжелой болезни.

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Вольфганг Беккер (фото из архива)
Вольфганг Беккер (фото из архива)Фото: imago/SKATA

Немецкий кинорежиссер Вольфганг Беккер (Wolfgang Becker), постановщик самого известного немецкого фильма, посвященного воссоединению Германии, "Гуд бай, Ленин!" ("Good Bye, Lenin!"), умер в возрасте 70 лет. Как сообщило в пятницу, 13 декабря, агентство Just Publicity со ссылкой на семью Беккера, его кончина, наступившая накануне, 12 декабря, стала неожиданностью, несмотря на предшествующую тяжелую болезнь.

Вольфганг Беккер родился в 1954 году в западногерманском Хемере, изучал германистику, историю и американистику в Свободном университете Берлина, а после учился в Немецкой школе кино и телевидения DFFB.

В 1988 году он стал первым немецким лауреатом студенческого "Оскара" - его фильм "Бабочки" удостоился высокой оценки жюри. Эта лента также завоевала "Золотого леопарда" кинофестиваля в Локарно.

В самой знаменитой картине Беккера, трагикомедии 2003 года "Гуд бай, Ленин!", в которой сыграли Даниэль Брюль (Daniel Brühl) и Чулпан Хаматова, рассказывается, как мать одного молодого гэдээровца впадает в кому и пропускает падение Берлинской стены. Когда она приходит в себя, то думает, что живет в прежней стране, а сын всеми силами старается скрыть перемены и возродить социалистическую ГДР на 79 квадратных метрах своей квартиры.

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