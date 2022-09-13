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Жан-Люк Годар
Жан-Люк ГодарФото: Jann Jenatsch/DELAY/KEYSTONE/picture alliance
КультураФранция

Скончался легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Режиссер Жан-Люк Годар умер в Швейцарии на 92-м году жизни. Эмманюэль Макрон назвал его "явлением во французском кино" и "национальным сокровищем".

https://www.dw.com/ru/skoncalsa-legendarnyj-rezisser-zanluk-godar/a-63102898

Французско-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни в городе Ролль (франкоязычный кантон Во в Швейцарии) на берегу Женевского озера. Французский президент Эмманюэль Макрон написал во вторник, 13 сентября, в Twitter, что Франция потеряла "национальное сокровище".

По словам Макрона, Годар был "явлением во французском кино". Он - самый революционный из режиссеров Французской новой волны - "создал решительно современное, очень свободное искусство", отметил президент Франции.

Жан-Люк Годар снял более 60 фильмов, ставших широко известными. В их числе - "Мужское-женское", "Жить своей жизнью", "На последнем дыхании", "Банда аутсайдеров", "Маленький солдат".

Картина "На последнем дыхании", главную роль в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо, запомнилась, в частности, оригинальным визуальным стилем, рваным монтажом, динамичными движениями камеры и импровизацией актеров.

Родился в Париже

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже в семье французов швейцарского происхождения. Его детство прошло в Ньоне, в кантоне Во. Он изучал этнологию в Париже, планировал стать писателем, художником, но в итоге занялся кино.

Среди его муз были и две его супруги - Анна Карина, затем - Анна Вяземски. С 1977 года постоянной спутницей жизни Годара была режиссер-сценарист из Лозанны Анн-Мари Мьевиль.

В последние годы создавал "коллажные изображения реальности"

Жан-Люк Годар
Жан-Люк ГодарФото: Niviere/EPA/picture-alliance/dpa

В последние годы Жан-Люк Годар создавал работы, по мнению кинокритиков, больше похожие не на кинематографические истории, а скорее  - на "коллажные изображения реальности".

Его последнее киноэссе - Bildbuch было удостоено специального приза жюри Каннского кинофестиваля в 2018 году.

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