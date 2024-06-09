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Скончался глава организации "Репортеры без границ" Делуар

Алексей Волошинов
9 июня 2024 г.

Умершему в результате болезни французскому журналисту Кристофу Делуару было 53 года. Он руководил "Репортерами без границ" на протяжении 12 лет.

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Глава организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар в Париже
Кристоф ДелуарФото: Jana Call me J/ABACA/picture alliance

Глава международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте RSF в субботу, 8 июня. Отмечается, что Делуар скончался в результате "непродолжительной тяжелой болезни".

"Мы потрясены, ошеломлены и полны боли в связи с его кончиной", - заявила Аня Остерхаус (Anja Osterhaus), управляющий директор германского отделения "Репортеров без границ". Она напомнила, что Кристоф Делуар руководил организацией в течение 12 лет. "Мы глубоко признательные ему за его неустанную приверженность свободе прессы", - добавила она.

Кристоф Делуар возглавлял организацию "Репортеры без границ" с 2012 года. В 2018-м он основал Форум информации и демократии, который выступал за верховенство закона и свободную прессу как основу любой демократии.

"Репортеры без границ" - международная неправительственная организация. Ее миссия - защищать свободу прессы, журналистов и пользователей интернета во всем мире.

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