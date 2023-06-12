Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

В Италии в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, сообщила в понедельник, 12 июня, газета Corriere della Sera. Смерть Берлускони подтвердил агентствам dpa и AFP официальный представитель экс-премьера. Ранее итальянские СМИ писали, что Берлускони доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В 1994 году Сильвио Берлускони создал партию "Вперед, Италия" (Forza Italia) и после ее победы на выборах в том же году сформировал коалицию правоцентристских партий. 11 мая 1994 года он принес присягу в должности премьер-министра, став первым в Европе главой правительства, владеющим многомиллиардным состоянием. В общей сложности Сильвио Берлускони четырежды занимал должность премьер-министра Италии, в последний раз - до 2011 года. В сентябре 2022 года он вернулся в итальянский Сенат после внеочередных парламентских выборов.

Один из ближайших друзей Путина

Берлускони считался одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина. Кроме того, он открыто поддерживал российскую аннексию Крыма и признавал украинский полуостров частью РФ. В сентябре 2015 года он встречался с Путиным в Крыму. При этом после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Берлускони утверждал, что разочаровался в Путине, но возлагал вину за войну на президента Украины Владимира Зеленского.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько операций, включая хирургическое вмешательство в связи с лечением рака простаты. В 2016 году ему сделали сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года он переболел тяжелой формой COVID-19. В апреле 2023-го СМИ сообщали, что у Сильвио Берлускони обнаружена лейкемия и он помещен в палату интенсивной терапии. Итальянское агентство ANSA писало, что он начал химиотерапию, причем первый курс лечения был проведен в больнице 5 апреля.

До прихода в политику в 1994 году Берлускони сделал состояние на коммерческом телевидении, он также был владельцем футбольного клуба "Милан". Семейная холдинговая группа Fininvest Берлускони сохраняет контроль над вещательным бизнесом MediaForEurope. Экс-премьер Италии являлся фигурантом целого ряда судебных процессов. В феврале 2023 года миланский суд оправдал экс-премьера, который подозревался в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

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