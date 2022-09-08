Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. Ее преемником на британском троне стал старший сын Чарльз.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, внуки принц Уильям и принц Гарри.

После смерти Елизаветы II новым королем стал 73-летний Карл III. Бывший принц Чарльз дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником британского престола.