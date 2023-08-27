Скончалась балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР Светлана Адырхаева скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Большом театре.

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом пресс-служба Большого театра сообщила в воскресенье, 27 августа. Церемония прощания с артисткой состоится 30 августа.

Биография Светланы Адырхаевой

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северо-Осетинской АССР. Окончила Ленинградское хореографическое училище (нынешнее название: Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). После выпуска в 1955 году была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, позже танцевала в Одесском театра оперы и балета.

В 1960 году Светлана Адырхаева выступила в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего получила приглашение Большого театра исполнить партию Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро". До 1988 года она была солисткой балетной труппы Большого театра.

В 1991-1996 годах Адырхавева вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу - "Театр балета Светланы Адырхаевой" - и стала ее художественным руководителем. В 1995-2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

В 2001 году Светлана Адырхаева вернулась в Большой театр на должность педагога-репетитора. С 2013 года была членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.

"Огромную боль потери испытываем мы сегодня. Мы будем всегда благодарны Светлане Дзантимировне за ее дар балерины и педагога, за щедрость с которой она делилась своим талантом, за ее любовь к балету, к Большому театру и своим ученицам. Мы скорбим бесконечно", - подчеркнул художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

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