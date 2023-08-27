  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ТеатрРоссия

Скончалась балерина Светлана Адырхаева

Александра Иванова
27 августа 2023 г.

Народная артистка СССР Светлана Адырхаева скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Большом театре.

https://p.dw.com/p/4Vcqy
Балерина Светлана Адырхаева
Светлана АдырхаеваФото: ITAR-TASS/IMAGO

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом пресс-служба Большого театра сообщила в воскресенье, 27 августа. Церемония прощания с артисткой состоится 30 августа.

Биография Светланы Адырхаевой

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северо-Осетинской АССР. Окончила Ленинградское хореографическое училище (нынешнее название: Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). После выпуска в 1955 году была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, позже танцевала в Одесском театра оперы и балета.

В 1960 году Светлана Адырхаева выступила в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего получила приглашение Большого театра исполнить партию Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро". До 1988 года она была солисткой балетной труппы Большого театра.  

 В 1991-1996 годах Адырхавева вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу - "Театр балета Светланы Адырхаевой" - и стала ее художественным руководителем. В 1995-2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

В 2001 году Светлана Адырхаева вернулась в Большой театр на должность педагога-репетитора. С 2013 года была членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.

"Огромную боль потери испытываем мы сегодня. Мы будем всегда благодарны Светлане Дзантимировне за ее дар балерины и педагога, за щедрость с которой она делилась своим талантом, за ее любовь к балету, к Большому театру и своим ученицам. Мы скорбим бесконечно", - подчеркнул художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Смотрите также:

Премьера "Нуреева" в Большом театре

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021)

Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021)

Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.
Культура24 марта 2021 г.04:15 мин.
external

Сергей Полунин танцует для больных рассеянным склерозом (28.05.2021)

Сергей Полунин танцует для больных рассеянным склерозом (28.05.2021)

Звезда балета Сергей Полунин ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом представил постановку "Болеро". Она посвящена людям, которые неизлечимо больны.
Общество28 мая 2021 г.03:23 мин.
Сцена из спектакля "Орландо" в Большом театре

Премьера "Орландо" в Большом театре: "книжный" балет на смелую тему

Премьера "Орландо" в Большом театре: "книжный" балет на смелую тему

Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.
Культура24 марта 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту

СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина

Катастрофы27 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

Политика27 августа 2023 г.
Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
Логотип Facebook в глазу на фоне цифр двоичной системы

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Цифровые технологии26 августа 2023 г.
Украинский военнослужащий на танке в Донецкой области

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Конфликты25 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
На главную страницу