Сколько женщин в бундестаге?

75 лет назад состоялось первое заседание бундестага. Из 410 депутатов в нем было лишь 28 женщин. А как обстоят дела сегодня?

7 сентября 1949 года в бывшем спортзале Педагогической академии в Бонне состоялось первое заседание нового парламента Федеративной Республики Германия. Впервые после того, как к власти в 1933 году пришли национал-социалисты, свободно избранный парламент возобновил свою работу. В его составе из 410 депутатов было лишь 28 женщин. Это не соответствовало соотношению в немецком обществе, где немки представляли большинство - многие мужчины погибли на войне, десятки тысяч находились в плену.

Первые женщины в бундестаге

В четырех оккупационных зонах женщин было на семь миллионов больше, чем мужчин, а количество женщин, имеющих право голоса, на 9 - 10 процентов превышало количество мужчин, отмечает историк Натали Вайс (Natalie Weis). Она - один из соавторов книги "Следующий спикер - дама" - "Der nächste Redner ist eine Dame", недавно вышедшей в Германии. В публикации приводятся биографии первых женщин в бундестаге.

Первое заседание бундестага в Бонне 1949 году Фото: dpa/picture alliance

Тогда в зале для пленарных заседаний никого не удивляло замечание баварского политика Михаэля Хорлахера (Michael Horlacher), отражавшее в целом отношение к женщинам-политикам: "В единственном экземпляре женщина в парламенте кажется цветком, но в массовом количестве она становится сорняком". Первым женщинам-депутатам было нелегко, несмотря на наличие у них знаний и опыта - многие были активными участницами объединений и партий во времена кайзеровской Германии и в Веймарской республике. Они продолжали выступать за демократию, идеи свободы и равенства - ценности, которые были важны для них в молодости.

Женский путь в немецкой политике

Первой женщиной, возглавившей немецкую партию, стала Хелене Вессель (Helene Wessel). В 1949 году ее выбрали на пост председателя партии Центра, вошедшей тогда в бундестаг. Лишь почти 30 лет спустя - в начале 1980-х - ее путь повторила Петра Келли (Petra Kelly), которой довелось руководить "зелеными", в создании партии которых она участвовала.

Хелене Вессель выступает в бундестаге в 1953 году. Это первая женщина, возглавившая немецкую партию в ФРГ Фото: Georg Brock/dpa/picture alliance

Первой женщиной на министерском посту стала Элизабет Шварцхаупт (Elisabeth Schwarzhaupt): в 1961 году она была назначена федеральным министром здравоохранения - и только лишь в результате того, что соратницы по партии, которых кормили обещаниями, оказали давление на тогдашнего канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), как утверждает в своей книге "Die Ersten ihrer Art" ("Первые в своем роде") другой немецкий историк Хайке Шпехт (Heike Specht).

Аннемари Ренгер (Annemarie Renger) вошла в историю как первая женщина на посту председателя бундестага - и стала первой женщиной в мире, руководившей работой демократически избранного парламента, который она возглавляла с 1972 по 1976 годы. Затем - вплоть до 1990 года - она занимала должность зампредседателя парламента. "Я сама предложила свою кандидатуру, - рассказывала Ренгер позже. - Думаете, меня кто-нибудь спросил бы?"

Следующая важная веха в истории женского присутствия на руководящих политических постах - Ангела Меркель (Angela Merkel), первая женщина-канцлер ФРГ (2005-2021 годы). "На мой взгляд, следующим, действительно запоздалым шагом было бы назначение женщины федеральным президентом Германии", - говорит Хайке Шпехт. Она с интересом следит за предвыборной гонкой в США и участием в ней Камалы Харрис.

Бундестаг: участие женщин сегодня

А как обстоят дела в сегодняшнем бундестаге? Нынешний состав моложе, чем предыдущий, в нем больше женщин, но ему еще предстоит кое-что наверстать. В международном сравнении Германия существенно отстает. По данным Федерального статистического ведомства, по количеству женщин в парламентах стран мира в 2024 году лидирует Руанда, где женщин - 61,3 процента. В ЕС на первых позициях - Швеция и Финляндия: 46,7 и 46,0 % соответственно. Последние места в Европе занимают Кипр и Венгрия - в парламентах этих стран примерно по 14 процентов женщин. В мировом сравнении хуже всего обстоят дела в Йемене - там среди депутатов вообще ни одной женщины.

Германия - на 47-й строчке. Доля женщин в бундестаге - 35,3 процента от общего количества парламентариев. Больше всего их - от партии "зеленых". Самый низкий процент - у правопопулистской "Альтернативы для Германии".