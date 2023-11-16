Сколько в Германии мужчин моложе 50 лет

По данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, опубликованным в ноябре 2023 года, в Германии в возрасте до 50 лет проживает больше мужчин, чем женщин.

Доля мужского населения - самая высокая среди группы в возрасте от 18 до 29 лет: на 1000 женщин приходится 1086 мужчин. Одна из причин заключается в том, что мальчиков рождается примерно на пять процентов больше, чем девочек. В возрастной группе до 17 лет на 1000 девочек приходится 1058 мальчиков, в возрасте от 30 до 49 лет - на 1000 женщин приходится 1022 мужчин.

При этом в целом в Германии проживает больше женщин, чем мужчин. В среднем на одну тысячу женщин приходится 971 мужчин. Федеральное ведомство опирается на данные по состоянию на конец 2022 года. Причина - в демографических изменениях в старшей возрастной группе общества, которая характеризуется более высокой продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами. Так, в группе старше 65 лет наблюдается больше женщин, чем мужчин: на 1000 женщин здесь приходится 786 мужчин.

Статистика по федеральным землям

Если посмотреть на федеральные земли, то среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет больше всего мужчин в Саксонии-Анхальт (1146 мужчин на 1000 женщин), Тюрингии (1137 мужчин на 1000 женщин) и Бранденбурге (1128 мужчин на 1000 женщин). Меньше мужчин, чем женщин, правда, всего на несколько человек, - в Берлине и Гамбурге. В более старшей возрастной группе от 50 до 64 лет мужского населения больше в Тюрингии, Саксонии-Анхальт, Саксонии и Бранденбурге. Больше мужчин и среди иностранцев, проживающих в Германии: в 2022 году на 939 женщин приходилось 1000 мужчин.

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