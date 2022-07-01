Сказки Кремля: что на самом деле волнует российские власти

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Российское вторжение в Украину и введенные за это санкции Запада негативно сказываются на экономике и жизни населения в РФ. Но руководство страны интересуют совсем другие вопросы.
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