 Скачки на игрушечных лошадках в память о Вестфальском мире (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.10.2021

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По Германии

Скачки на игрушечных лошадках в память о Вестфальском мире (фото)

В немецком Оснабрюке отмечают ключевое событие европейской истории скачками школьников на лошадках на палочках.

Osnabrück | Steckenpferdreiter in Osnabrück

Оснабрюк • Сотни четвероклассников скачут на самодельных лошадках по Оснабрюку до самой ратуши, где они получают крендель от бургомистра. Верховая езда на палочке имеет особую традицию в этом городе в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Скачки на палочках в память о Вестфальском мире

В октябре 1648 года со ступеней ратуши Оснабрюка был провозглашен Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне в Священной Римской империи и начало новому порядку в Европе на основах государственного суверенитета.

Скачки на палочках в память о Вестфальском мире

В память об этом событии с 1953 года в Оснабрюке ежегодно проводится конный забег на игрушечных лошадках в память о конных гонцах, которые в 1648 году разнесли послание о мире из ратуши Оснабрюка по всем немецким землям. 

Скачки на палочках в память о Вестфальском мире

Не факт, что все дети знают, почему они каждый год скачут по городу на своих самодельных лошадках.

Скачки на палочках в память о Вестфальском мире

Но совершенно точно все знают, что на финише их ждет вкусный крендель из рук бургомистра.

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  • Придорожная часовенка около Мюнстера

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    Более четырех миллионов жителей Германии ежегодно совершают многодневные велосипедные путешествия по стране. Маршрутов - множество. Один из них проложен между городами, в которых был подготовлен Вестфальский мир - соглашения, положившие конец Тридцатилетней войне и заложившие основы нынешнего устройства Европы, принципов религиозной терпимости и международных отношений.

  • Вестфальский мир. Картина Герарда Терборха (1617-1681)

    По следам Вестфальского мира

    На этой картине изображено принятие окончательного текста Вестфальского мира 370 лет назад в Мюнстере. Переговоры между представителями католических и протестантских стран, регионов и некоторых городов Европы, в которых участвовало более 130 дипломатов, продолжались несколько лет. В качестве мест для конгресса были выбраны два соседних города в центре континента - вестфальские Оснабрюк и Мюнстер.

  • Исторический центр Мюнстера

    По следам Вестфальского мира

    Мюнстер, на который мы сейчас смотрим, был городом католическим. Оснабрюк - преимущественно протестантским. Таким образом был соблюден религиозный паритет. Оба города были объявлены нейтральными и демилитаризованными. Между ними во время переговоров было налажено верховое курьерское сообщение. Именно по следам этих гонцов и проложен наш велосипедный Маршрут мира (Friedensroute).

  • Рынок Принципалмаркт в Мюнстере

    По следам Вестфальского мира

    Перед началом переговоров Мюнстер и Оснабрюк также включили в сеть имперской почты семейства Турн-и-Таксис. Она доставляла депеши из Вестфалии по всей Европе - от Швеции до Ватикана. На фотографии - мюнстерский Принципалмаркт.

  • Ветряная мельница в деревне Гландорф

    По следам Вестфальского мира

    Расстояние между Мюнстером и Оснабрюком, если ехать на машине, не превышает 60 километров, но во времена Тридцатилетней войны таких прямых дорог еще не было. Конные курьеры пользовались двумя дорогами, по которым сейчас проходит этот 170-километровый кольцевой маршрут, дающий туристам возможность увидеть вестфальские ландшафты и достопримечательности - например, мельницу в Гландорфе.

  • Музей под открытым небом в Хагене

    По следам Вестфальского мира

    В 2008 году этот маршрут был назван лучшим велосипедным маршрутом земли Северный Рейн - Вестфалия. Большая часть проложена по отдельным удобным дорожкам. Вестфалия - местность, в основном, равнинная, так что подъемов на пути немного, за исключением отрезка по окраине Тевтобургского леса. По пути можно, например, побывать в этом Музее под открытым небом в городе Хаген.

  • Мирный гонец из Мюнстера. Гравюра 1648 года

    По следам Вестфальского мира

    В середине XVII века курьерам нужно было хорошо знать местность, а в пути их поджидали многие опасности, несмотря на наличие охранных грамот, - ведь война в Европе продолжалась. Нынешний велосипедный маршрут обозначен указателями, на которых изображен такой гонец на коне, вернее - графический символ. Вот фрагмент гравюры 1648 года, послужившей для него образцом.

  • Историческая ратуша в Мюнстере

    По следам Вестфальского мира

    На это путешествие рекомендуется запланировать пять-шесть дней. Начинать можно в любом месте. От Оснабрюка до Бад-Ибурга ведет 30-километровый отрезок, а затем начинается кольцевой маршрут, в дальней точке которого расположен Мюнстер. Мюнстерская ратуша, где 24 октября 1648 года был подписан Вестфальский мир, изображена на этой фотографии.

  • Бад-Ибург

    По следам Вестфальского мира

    Главная достопримечательность Бад-Ибурга - замок и бывший монастырь ордена бенедиктинцев, объединенные в одно укрепление. Обитель была основана в 1080 году. В замке до конца XVII века располагалась резиденция князей-епископов Оснабрюка. На территории есть две церкви - католическая и протестантская. Особой достопримечательностью является богато украшенный рыцарский зал.

  • Фахверковый дом, Линен

    По следам Вестфальского мира

    Маршрут проходит через несколько вестфальских городов и десятки живописных деревушек. Особое удовольствие от поездки получат любители немецкой фахверковой архитектуры. Такие домики здесь встречаются повсюду, а не только в музее под открытым небом. Эта фотография сделана в общине Линен.

  • Хаус Марк, Теккленбург

    По следам Вестфальского мира

    Замок на воде Хаус Марк находится в Теккленбурге. В 1643 году в этом поместье XIV века проходили предварительные консультации перед началом мирных переговоров. В 1831 году здесь родился пастор Фридрих фон Бодельшвинг, именем которого названы фонды Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel - крупнейшее социальное объединение Европы, ежегодно оказывающее помощь 200 тысячам нуждающихся.

  • Тельгте

    По следам Вестфальского мира

    Все достопримечательности на этом маршруте мы здесь показать не сможем, но некоторые все же еще отметим. В городе Тельгте расположены церковь Святого Климента XVI века и паломническая часовня Девы Марии, возведенная в середине XVII века. В часовне находится пиета - скульптура Богоматери с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях, созданная из тополиного дерева около 1370 года.

  • Замок Лобург, Теккленбург

    По следам Вестфальского мира

    Регион Мюнстерланд известен своими замками на воде, возведенными в разные столетия. Около такого средневекового замка в Теккленбурге мы уже останавливались, а этот расположен в коммуне Остбеверн. Замок Лобург впервые упоминается в 1294 году. Свой нынешний облик приобрел в результате перестроек в 1760 и 1900 годах в стилях барокко и необарокко. Сейчас в замке расположен интернат.

  • Старая ратуша, Оснабрюк

    По следам Вестфальского мира

    Перед нами - ратуша нижнесаксонского Оснабрюка, построенная в 1487-1512 годах. Если в центре переговоров в Мюнстере стояли вопросы мира между Испанией и Нидерландами, то в Оснабрюке обсуждалось, главным образом, послевоенное устройство германских земель и договор со Швецией. Входная дверь здесь открывается символической ручкой, сделанной в виде голубя мира.

    Автор: Максим Нелюбин


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