Скачки на игрушечных лошадках в память о Вестфальском мире (фото)

Оснабрюк • Сотни четвероклассников скачут на самодельных лошадках по Оснабрюку до самой ратуши, где они получают крендель от бургомистра. Верховая езда на палочке имеет особую традицию в этом городе в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
В октябре 1648 года со ступеней ратуши Оснабрюка был провозглашен Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне в Священной Римской империи и начало новому порядку в Европе на основах государственного суверенитета.
В память об этом событии с 1953 года в Оснабрюке ежегодно проводится конный забег на игрушечных лошадках в память о конных гонцах, которые в 1648 году разнесли послание о мире из ратуши Оснабрюка по всем немецким землям.
Не факт, что все дети знают, почему они каждый год скачут по городу на своих самодельных лошадках.
Но совершенно точно все знают, что на финише их ждет вкусный крендель из рук бургомистра.
Смотрите также:
-
По следам Вестфальского мира
Более четырех миллионов жителей Германии ежегодно совершают многодневные велосипедные путешествия по стране. Маршрутов - множество. Один из них проложен между городами, в которых был подготовлен Вестфальский мир - соглашения, положившие конец Тридцатилетней войне и заложившие основы нынешнего устройства Европы, принципов религиозной терпимости и международных отношений.
-
По следам Вестфальского мира
На этой картине изображено принятие окончательного текста Вестфальского мира 370 лет назад в Мюнстере. Переговоры между представителями католических и протестантских стран, регионов и некоторых городов Европы, в которых участвовало более 130 дипломатов, продолжались несколько лет. В качестве мест для конгресса были выбраны два соседних города в центре континента - вестфальские Оснабрюк и Мюнстер.
-
По следам Вестфальского мира
Мюнстер, на который мы сейчас смотрим, был городом католическим. Оснабрюк - преимущественно протестантским. Таким образом был соблюден религиозный паритет. Оба города были объявлены нейтральными и демилитаризованными. Между ними во время переговоров было налажено верховое курьерское сообщение. Именно по следам этих гонцов и проложен наш велосипедный Маршрут мира (Friedensroute).
-
По следам Вестфальского мира
Перед началом переговоров Мюнстер и Оснабрюк также включили в сеть имперской почты семейства Турн-и-Таксис. Она доставляла депеши из Вестфалии по всей Европе - от Швеции до Ватикана. На фотографии - мюнстерский Принципалмаркт.
-
По следам Вестфальского мира
Расстояние между Мюнстером и Оснабрюком, если ехать на машине, не превышает 60 километров, но во времена Тридцатилетней войны таких прямых дорог еще не было. Конные курьеры пользовались двумя дорогами, по которым сейчас проходит этот 170-километровый кольцевой маршрут, дающий туристам возможность увидеть вестфальские ландшафты и достопримечательности - например, мельницу в Гландорфе.
-
По следам Вестфальского мира
В 2008 году этот маршрут был назван лучшим велосипедным маршрутом земли Северный Рейн - Вестфалия. Большая часть проложена по отдельным удобным дорожкам. Вестфалия - местность, в основном, равнинная, так что подъемов на пути немного, за исключением отрезка по окраине Тевтобургского леса. По пути можно, например, побывать в этом Музее под открытым небом в городе Хаген.
-
По следам Вестфальского мира
В середине XVII века курьерам нужно было хорошо знать местность, а в пути их поджидали многие опасности, несмотря на наличие охранных грамот, - ведь война в Европе продолжалась. Нынешний велосипедный маршрут обозначен указателями, на которых изображен такой гонец на коне, вернее - графический символ. Вот фрагмент гравюры 1648 года, послужившей для него образцом.
-
По следам Вестфальского мира
На это путешествие рекомендуется запланировать пять-шесть дней. Начинать можно в любом месте. От Оснабрюка до Бад-Ибурга ведет 30-километровый отрезок, а затем начинается кольцевой маршрут, в дальней точке которого расположен Мюнстер. Мюнстерская ратуша, где 24 октября 1648 года был подписан Вестфальский мир, изображена на этой фотографии.
-
По следам Вестфальского мира
Главная достопримечательность Бад-Ибурга - замок и бывший монастырь ордена бенедиктинцев, объединенные в одно укрепление. Обитель была основана в 1080 году. В замке до конца XVII века располагалась резиденция князей-епископов Оснабрюка. На территории есть две церкви - католическая и протестантская. Особой достопримечательностью является богато украшенный рыцарский зал.
-
По следам Вестфальского мира
Маршрут проходит через несколько вестфальских городов и десятки живописных деревушек. Особое удовольствие от поездки получат любители немецкой фахверковой архитектуры. Такие домики здесь встречаются повсюду, а не только в музее под открытым небом. Эта фотография сделана в общине Линен.
-
По следам Вестфальского мира
Замок на воде Хаус Марк находится в Теккленбурге. В 1643 году в этом поместье XIV века проходили предварительные консультации перед началом мирных переговоров. В 1831 году здесь родился пастор Фридрих фон Бодельшвинг, именем которого названы фонды Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel - крупнейшее социальное объединение Европы, ежегодно оказывающее помощь 200 тысячам нуждающихся.
-
По следам Вестфальского мира
Все достопримечательности на этом маршруте мы здесь показать не сможем, но некоторые все же еще отметим. В городе Тельгте расположены церковь Святого Климента XVI века и паломническая часовня Девы Марии, возведенная в середине XVII века. В часовне находится пиета - скульптура Богоматери с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях, созданная из тополиного дерева около 1370 года.
-
По следам Вестфальского мира
Регион Мюнстерланд известен своими замками на воде, возведенными в разные столетия. Около такого средневекового замка в Теккленбурге мы уже останавливались, а этот расположен в коммуне Остбеверн. Замок Лобург впервые упоминается в 1294 году. Свой нынешний облик приобрел в результате перестроек в 1760 и 1900 годах в стилях барокко и необарокко. Сейчас в замке расположен интернат.
-
По следам Вестфальского мира
Перед нами - ратуша нижнесаксонского Оснабрюка, построенная в 1487-1512 годах. Если в центре переговоров в Мюнстере стояли вопросы мира между Испанией и Нидерландами, то в Оснабрюке обсуждалось, главным образом, послевоенное устройство германских земель и договор со Швецией. Входная дверь здесь открывается символической ручкой, сделанной в виде голубя мира.
Автор: Максим Нелюбин