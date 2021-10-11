Скачки на игрушечных лошадках в память о Вестфальском мире (фото)

Оснабрюк • Сотни четвероклассников скачут на самодельных лошадках по Оснабрюку до самой ратуши, где они получают крендель от бургомистра. Верховая езда на палочке имеет особую традицию в этом городе в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

В октябре 1648 года со ступеней ратуши Оснабрюка был провозглашен Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне в Священной Римской империи и начало новому порядку в Европе на основах государственного суверенитета.

В память об этом событии с 1953 года в Оснабрюке ежегодно проводится конный забег на игрушечных лошадках в память о конных гонцах, которые в 1648 году разнесли послание о мире из ратуши Оснабрюка по всем немецким землям.

Не факт, что все дети знают, почему они каждый год скачут по городу на своих самодельных лошадках.

Но совершенно точно все знают, что на финише их ждет вкусный крендель из рук бургомистра.

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