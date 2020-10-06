 СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2020

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Россия

СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке

Следствие проверит все возможные источники загрязнения акватории Авачинского залива, в том числе с мест захоронений ядохимикатов, заявила представитель СК РФ.

Экологическая катастрофа в Авачинской бухте

Экологическая катастрофа в Авачинской бухте

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. "В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды)", - сообщила в среду, 7 октября, представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства, в период с 1 сентября по 3 октября "вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных" в акватории Авачинского залива, прилегающей к городу Петропавловска-Камчатский и Елизовскому муниципальномурайону Камчатского края. Также Петренко указала на "ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз".

Она также сообщила, что следствие проверит все возможные источники загрязнения акватории, "в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов". Проведенные до сих пор исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному нефтесодержащему веществу, отметила Петренко.

Погибшие морские животные будут переданы на экспертизу

Между тем сотрудники российского отделения Greenpeace передадут на экспертизу погибших животных, найденных во время исследования бухт Большая Лагерная и Шлюпочная. "Эксперты Greenpeace забрали и заморозили несколько морских ежей и звезд и передадут их в лабораторию для анализа", - сообщила организация. Важно исследовать мертвых животных, поскольку в их тканях должны остаться вредные вещества, сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДФО РАН Владимир Раков.

Тем временем пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что в Камчатскую краевую больницу с жалобами на проблемы со здоровьем после контакта с водой в районе Халактырского пляжа обратились уже 11 жителей региона. У них зафиксированы поражения органов зрения. "Каких-то тяжелых форм мы не обнаружили, поэтому лечение всем расписано в амбулаторном режиме. Необходимости в госпитализации не было", - заявил заместитель главного врача больницы по хирургической помощи Сергей Соколовский.

Экологическая катастрофа на Камчатке

Накануне научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым сообщил, что в Авачинском заливе на Камчатке из-за загрязнений погибли почти все организмы, обитающие на морском дне (бентос). "На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - заявил по итогам экспедиции от мыса Налычева до острова Старичкова.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

Росприроднадзор проводит мониторинг состояния пляжа и бухты. Предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты - в 1,2 раза. Пробы воды с Камчатки будут изучены на присутствие в ней токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов.

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    Автор: Андрей Гурков


    

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