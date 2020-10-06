Следствие проверит все возможные источники загрязнения акватории Авачинского залива, в том числе с мест захоронений ядохимикатов, заявила представитель СК РФ.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. "В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды)", - сообщила в среду, 7 октября, представитель СК Светлана Петренко.
По данным ведомства, в период с 1 сентября по 3 октября "вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных" в акватории Авачинского залива, прилегающей к городу Петропавловска-Камчатский и Елизовскому муниципальномурайону Камчатского края. Также Петренко указала на "ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз".
Она также сообщила, что следствие проверит все возможные источники загрязнения акватории, "в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов". Проведенные до сих пор исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному нефтесодержащему веществу, отметила Петренко.
Между тем сотрудники российского отделения Greenpeace передадут на экспертизу погибших животных, найденных во время исследования бухт Большая Лагерная и Шлюпочная. "Эксперты Greenpeace забрали и заморозили несколько морских ежей и звезд и передадут их в лабораторию для анализа", - сообщила организация. Важно исследовать мертвых животных, поскольку в их тканях должны остаться вредные вещества, сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДФО РАН Владимир Раков.
Тем временем пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что в Камчатскую краевую больницу с жалобами на проблемы со здоровьем после контакта с водой в районе Халактырского пляжа обратились уже 11 жителей региона. У них зафиксированы поражения органов зрения. "Каких-то тяжелых форм мы не обнаружили, поэтому лечение всем расписано в амбулаторном режиме. Необходимости в госпитализации не было", - заявил заместитель главного врача больницы по хирургической помощи Сергей Соколовский.
Накануне научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым сообщил, что в Авачинском заливе на Камчатке из-за загрязнений погибли почти все организмы, обитающие на морском дне (бентос). "На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - заявил по итогам экспедиции от мыса Налычева до острова Старичкова.
В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.
Росприроднадзор проводит мониторинг состояния пляжа и бухты. Предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты - в 1,2 раза. Пробы воды с Камчатки будут изучены на присутствие в ней токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов.
Смотрите также:
Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
Каков масштаб ЧП под Норильском, а также сколько времени и средств уйдет на устранение экологического ущерба, в интервью DW объяснил Владимир Чупров из российского отделения Greenpeace.