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Издатель "Медиазоны", активист Петр Верзилов (фото из архива)
Петр ВерзиловФото: picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko
ПолитикаРоссия

СК РФ требует взять под стражу Петра Верзилова

Александра Иванова
41 мин. назад

Требование заключить Верзилова под стражу связано с возбужденным против него делом о неуведомлении властей РФ о втором гражданстве, сообщает адвокат Павел Чиков.

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Ходатайство о заочном заключении под стражу политического активиста и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова направлено главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России в Басманный суд. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил в Telegram адвокат и правозащитник Павел Чиков.

Верзилов обвиняется в неуведомлении российских властей о наличии у него второго (канадского) гражданства, отмечает Чиков. Дело по соответствующей уголовной статье расследуется с июля 2020 года.

Чиков добавляет, что, по данным следствия, в настоящий момент Верзилов скрывается в резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви в Ватикане. "УВД Северного административного округа Москвы, видимо, сделало соответствующий вывод из-за фотографий с аудиенции Верзилова и жен бойцов украинских военнослужащих в мае этого года", - поясняет правозащитник.

Наказание за неуведомление о втором гражданстве

Чиков отмечает, что статья о неуведомлении гражданином РФ о наличии у него второго гражданства или вида на жительство за границей не предусматривает наказания в виде лишения свободы: "Закон позволяет заключать под стражу по таким делам только в исключительных случаях". По российскому законодательству, наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо в размере годового оклада, либо обязательные работы сроком до 400 часов.

В деле Верзилова российские власти настаивают на заключении активиста под стражу, чтобы иметь возможность инициировать его экстрадицию в случае задержания в стране, связанной с Россией обязательствами по взаимному оказанию правовой помощи по уголовным делам, полагает адвокат.

Преследование Петра Верзилова в России

В начале ноября Telegram-каналы Baza и Shot сообщили, что Петр Верзилов был в России заочно арестован и объявлен в международный розыск. Причиной тому стали его посты в соцсетях о событиях в Буче.

В конце сентября 2021 года Петр Верзилов, являющийся также активистом группы Pussy Riot, был внесен Минюстом РФ в реестр "СМИ-иноагентов".

Осенью 2018 года Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление, был перевезен в Берлин и прошел курс лечения в клинике Charité. После выписки Верзилов обвинил спецслужбы РФ в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства российских трех журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

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Сообщение адвоката Павла Чикова о требовании СК РФ взять под стражу активиста Петра Верзилова

СКР: Пётр Верзилов скрывается на территории Ватикана, его нужно взять под стражу
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