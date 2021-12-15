 В Кузбассе задержан совладелец шахты ″Листвяжная″ | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Кузбассе задержан совладелец шахты "Листвяжная"

В Кемеровской области задержаны основной собственник шахты "Листвяжная", гендиректор АО "СДС-Уголь", технический директор компании и главный инженер шахты, всем четверым предъявлены обвинения по делу о взрыве.

После взрыва на шахте Листвяжная

После взрыва на шахте "Листвяжная"

В Кемеровской области задержаны несколько человек, в том числе совладелец угольной шахты "Листвяжная", где 25 ноября в результате взрыва погиб 51 шахтер. Среди задержанных - основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов, сообщила в среду, 15 декабря, официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Всем предъявлены обвинения в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, указывается далее. "В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявило ведомство.

Ранее были задержаны директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Им также предъявлены обвинения в нарушении требований безопасности, а также в халатности, отмечается в заявлении. Кемеровский районный суд в конце ноября арестовал пятерых фигурантов дела. Согласно данным следствия, никто из них предъявленное обвинение не признает.

Авария на шахте "Листвяжная"

Авария на угольной шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошла утром 25 ноября, когда там вспыхнул пожар. По данным МЧС России, в это время под землей находились 285 горняков. В Ростехнадзоре сообщили, что на шахте зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков.

Как сообщили 1 декабря российские СМИ со ссылкой на правительство Кузбасса,число пострадавших при взрыве достигло 99 человек. В числе погибших 51 человек. Сначала сообщалось о 52 погибших, но позднее один спасатель был найден живым и госпитализирован. Возбуждено дело по уголовной статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ходе проверок в Кузбассе после взрыва на "Листвяжной" выявлено почти 450 нарушений.

Смотрите также:

  • Ковши роторного экскаватора в угольном разрезе Хойерсдорф в Германии

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Символ угольных карьеров

    Ни один угольный разрез не обходится без роторного экскаватора. Многие из почти 20 тысяч человек, которые еще заняты в отрасли в ФРГ, будут вспоминать об этой машине, когда добыча бурого угля уйдет в прошлое. Но пока не решено, когда это произойдет. Для сравнения: в 1960 году в ФРГ в угледобывающей отрасли работали более полумиллиона человек. Каменный уголь в ФРГ из-под земли больше не добывают.

  • Добыча бурого угля открытым способом

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Многокилометровые карьеры

    Многокилометровые карьеры стали неотъемлемой частью ландшафта во всех регионах Германии, в которых открытым способом все еще добывают бурый уголь. Они расположены на юге Саксонии-Анхальт, в западной части Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии (на фото), а также в регионе Лаузиц на юге Бранденбурга.

  • Рабочий стоит рядом с гусеницами роторного экскаватора

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Твердая валюта для ГДР

    Роторный экскаватор, гусеницы которого видны на фото, работает в угольном разрезе Профен в Саксонии-Анхальт. Сейчас добыча бурого угля поддерживает все еще структурно слабую экономику в Восточной Германии, а в ГДР она была одной из базовых отраслей. Бурый уголь добывали, невзирая на экологию, и значительная его часть продавалась за границу за твердую валюту.

  • Угольный разрез Профен в Саксонии-Анхальт

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Миллиардные компенсации

    В промышленных масштабах бурый уголь стали добывать на востоке Германии еще в 19 веке. Сегодня в качестве компенсации за досрочное прекращение добычи угля федеральные земли и угледобывающие компании требуют от правительства в Берлине 70 миллиардов евро. Это соответствует сумме в 3,5 млн евро за одно рабочее место в угольной отрасли, которое будет потеряно.

  • Активисты Гринпис проводят акцию Огненное кольцо против добычи бурого угля

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    "Огненное кольцо" протеста

    Добыча угля уже много лет вызывает ожесточенные споры, как из-за загрязнения воздуха угольными электростанциями, так и из-за того, что для добычи угля открытым способом понижают уровень грунтовых вод. Акцией протеста, проведенной в январе 2019 года в Роммельскирхене на западе ФРГ, экологические активисты добиваются завершения угледобычи в Германии.

  • Акция протеста в Хамбахском лесу против вырубки деревьев

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Защитники Хамбахского леса

    Широкую известность в ФРГ и за ее пределами в 2018 году получили массовые протесты против вырубки Хамбахского леса, за счет которого концерн RWE планировал расширить угольный разрез Хамбах. Протесты привели к тому, что суд в Кельне временно запретил вырубку деревьев до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по жалобе экологической организации BUND.

  • Роторный экскаватор в угольном карьере

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Спорный Гарцвайлер

    Угольный разрез Гарцвайлер возник в 1983 году на Западе Германии. Вокруг него постоянно разгорались споры, в том числе из-за того, что в ходе его расширения сносили целые населенные пункты. Наряду с экологическими вопросами это - второй важный пункт критики у противников угледобычи.

  • Пустой дом в деревне Керпен-Манхайм

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Деревни-призраки

    И в наши дни продолжают исчезать деревни, на месте которых появляются угольные карьеры. Вскоре такая участь постигнет местечко Керпен-Манхайм всего в 20 километрах от Кельна. В деревне уже практически не осталось жителей, большинство из них переселили. В 2022 году здесь начнется добыча угля.

  • снос церкви Святого Ламберта в Иммерате

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Церковь уступает место угольному карьеру

    Жертвами добычи угля становятся и памятники архитектуры. В 2018 году вслед за всей деревней Иммерат была снесена действовавшая церковь Святого Ламберта, построенная в 1891 году в неороманском стиле. Сделано это было для расширения угольного разреза Гарцвайлер-2, расположенного неподалеку от Ахена на западе страны.

  • Снос деревни Иммерат на западе Германии

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Место жительства сменили 40 тысяч человек

    Снос деревни Иммерат и переселение ее жителей освещалось в немецких СМИ значительно шире, чем другие подобные случаи. Однако, по данным экологической организации BUND, только в Северном Рейне - Вестфалии в ходе расширения угольных разрезов были переселены около 40 тысяч человек.

  • Церковь на автомобильной платформе

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Церковь переезжает на новое место

    Больше повезло церкви в саксонской деревне Хойерсдорф. Построенное 750 лет назад здание в 2008 году перевезли в соседний городок Борна. На своем пути церковь длиной 14, шириной 8,9, высотой 19 метров и весом 600 тонн преодолела два моста и два железнодорожных переезда.

  • Роторный экскаватор и ветряные электрогенераторы на заднем плане

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    На смену старым приходят новые технологии

    В производстве электричества место угля, нефти и атома постепенно занимают возобновляемые источники. Из них в 2018 году в Германии было выработано более 40 процентов электроэнергии. В альтернативной энергетике в стране занято около 280 тысяч человек.

  • Мужчина катается на гидроцикле на озере

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Озера вместо карьеров

    Так может выглядеть будущее. В Восточной Германии многие бывшие угольные карьеры затоплены и превращены в зоны отдыха. В ближайшие годы в регионе Лаузиц появится самая крупная в Европе сеть связанных друг с другом озер, что наверняка порадует любителей водных видов спорта.

    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


Смотреть видео 02:56

Вымирающая Воркута: спасут ли российские власти город-призрак? (16.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Россия обогреет Германию, или Почему немцам нужен и газ, и уголь из РФ - DW Новости (21.12.2018)  

Украина без Донбасса, или Уголь из Львовской области (18.11.2014)  

Реклама

Самые читаемые

18 лет тюрьмы. Что о приговоре Тихановскому говорят в Беларуси и ЕС  

Задержания в A1, Hyundai, EPAM. Какой сигнал бизнесу шлет Лукашенко?  

Археологическая сенсация: недалеко от Берлина нашли золото кельтов  