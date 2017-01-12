Ситуация в больницах Афганистана близка к катастрофе (18.10.2021)

Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сделает для себя выводы из возможных ошибок в Афганистане, однако сейчас хочет сконцентрироваться на эвакуационной миссии в Кабуле.