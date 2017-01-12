Ситуация в больницах Афганистана близка к катастрофе (18.10.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
ВОЗ и ООН предсказывают гуманитарную катастрофу в Афганистане уже в самое ближайшее время. Запасы медикаментов в местных больницах на исходе. Репортаж спецкора DW Ника Коннолли.
В Мазари-Шариф на севере Афганистана прибыл первый с середины августа самолет с 12,5 тонны медикаментов от ВОЗ. Это позволит медучреждениям страны пополнить запасы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество сплотиться и поддержать афганский народ. Конференция доноров состоится 13 сентября.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сделает для себя выводы из возможных ошибок в Афганистане, однако сейчас хочет сконцентрироваться на эвакуационной миссии в Кабуле.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия