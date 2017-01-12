 Ситуация в больницах Афганистана близка к катастрофе (18.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.10.2021

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Ситуация в больницах Афганистана близка к катастрофе (18.10.2021)

ВОЗ и ООН предсказывают гуманитарную катастрофу в Афганистане уже в самое ближайшее время. Запасы медикаментов в местных больницах на исходе. Репортаж спецкора DW Ника Коннолли.

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