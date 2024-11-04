"Система" обнародовала предложения РФ по мирному договору

Предложения были переданы Киеву на переговорах в Беларуси в марте 2022 года. В обмен на прекращение огня Москва требовала от Киева сократить армию, отменить санкции и признать Крым частью РФ.

Расследовательский проект "Система" в понедельник, 4 ноября, опубликовал документ, где содержатся, как утверждается, прежние предложения России по мирному договору с Украиной. По словам команды "Системы", они были составлены вскоре после полномасштабного военного вторжения РФ в соседнюю страну и переданы украинской стороне во время третьего раунда переговоров в Беларуси 7 марта 2022 года.

Сокращение армии и вооружений

Москва, в частности, требовала сократить численность Вооруженных сил Украины до 50 000 человек, в том числе офицерский состав - до полутора тысяч. Это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года, подчеркивают журналисты-расследователи.

При этом украинская армия должна была уменьшить количество военной техники и оставить не более 300 танков, 700 боевых бронированных машин, 70 боевых самолетов, 55 боевых вертолетов и четырех боевых кораблей водоизмещением до 2500 тонн, а также не более 400 реактивных систем залпового огня, 200 противотанковых ракетных комплексов и 130 зенитных ракетных комплексов. РФ также предлагала Украине не разрабатывать, не производить, не приобретать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью больше 250 км.

"Независимость" непризнанных ДНР и ЛНР

Кроме того, Киев должен был признать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в границах административных областей Украины и взять на себя расходы по восстановлению разрушенных объектов в Донецкой и Луганской областях. Российская сторона потребовала от украинской признать аннексированный Крым и расположенный на полуострове город Севастополь "неотъемлемой частью России".

Снятие санкций в отношении РФ

Среди иных требований Москвы - отзыв всех межгосударственных исков к РФ с 2014 года, снятие санкций, введенных Киевом в отношении РФ с 2014 года, присвоение русскому языку статуса государственного, восстановление всех прав Украинской православной церкви Московского патриархата и отказ Киева от вступления в любые военные союзы и каких-либо военных соглашений с другими странами.

Кроме того, Россия пыталась заставить украинскую сторону отменить "любые запреты символики, ассоциируемой в государствах с победой над нацизмом", а также призвать остальные государства снять введенные в отношении РФ штрафные меры. Другим странам при этом запрещалось проводить в Украине военные учения и размещать там оружие или иностранные вооруженные силы.

Войска РФ должны были остаться в Украине

В обмен на эти требования РФ предлагала режим прекращения огня и "мероприятия режима прекращения боевых действий", следует из документа. При этом Украина должна была отвести все силы в места постоянной дислокации или места, согласованные с Москвой. Армия России и войска Нацгвардии РФ должны были остаться на позициях и следить за выполнением всех обязательств по договору.

Журналисты-расследователи получили документ от украинского источника, знакомого с ходом переговоров. Кроме того, подлинность списка подтвердил собеседник "Системы" с российской стороны. При этом в версии договора от 15 апреля 2022 года требования Москвы стали менее радикальными, отметила команда расследовательского проекта. В частности, к апрелю стороны обсуждали, что Украина остается в своих международно признанных границах.