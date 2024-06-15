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Сирил Рамапоса переизбран президентом ЮАР

Ольга Лебедева
15 июня 2024 г.

На первой сессии избранного парламента ЮАР большинство депутатов поддержали кандидатуру Сирила Рамапосы - лидера Африканского национального конгресса.

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса
Сирил Рамапоса в парламенте ЮАРФото: Jerome Delay/AP/picture alliance

Национальная ассамблея Южно-Африканской Республики (ЮАР) переизбрала Сирила Рамапосу на пост президента страны. Вечером в пятницу, 14 июня, за кандидатуру 71-летнего Рамапосы, являющегося лидером партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), проголосовали 283 депутата. Его соперника Джулиуса Малему из партии "Борцы за экономическую свободу" поддержали 44 депутата, сообщил по итогам тайного голосования председательствующий на первом заседании нового состава южноафриканского парламента главный судья ЮАР Раймонд Зондо.

Новая инаугурация Рамапосы состоится в Претории 19 июня, сообщает AFP со ссылкой на правительственные источники.

По итогам выборов АНК впервые пришлось формировать коалицию

На парламентских выборах в конце мая правящая в ЮАР партия АНК впервые за три десятилетия не получила абсолютного большинства, набрав около 40 процентов голосов избирателей. После этого она договорилась с несколькими силами о формировании правительственной коалиции. Ее партнерами стали среди прочих либеральный Демократический альянс и националистическая Партия свободы Инката.

Партия борца с апартеидом Нельсона Манделы - АНК - в новом составе парламента имеет 159 из 400 мест (ранее - 230). С начала избранного ЮАР демократического курса в 1994 году АНК всегда получал на парламентских выборах абсолютное большинство голосов и единолично управлял самой сильной экономикой африканского континента.

Причиной снижения популярности АПК наблюдатели называют, в том числе, стагнирующую экономику, высокую безработицу, пребывающие в состоянии кризиса госкомпании, разваливающуюся инфраструктуру, регулярные отключения электричества и воды, высокий уровень преступности и коррупции. В то же время более 40 процентов поддержки АНК объясняют тем, что избиратели по-прежнему ассоциируют эту партию с освобождением от апартеида.

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