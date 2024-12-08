Сирийские повстанцы: Хомс взят, вступаем в Дамаск

Повстанцы-исламисты вошли в столицу Сирии. Президент страны Башар Асад уехал из Дамаска в "неизвестном направлении", сообщили в его окружении.

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вошли в столицу Сирии Дамаск, сообщают информагентства в ночь на воскресенье, 8 декабря. Местные жители рассказали агентству AFP о звуках сильной стрельбы в городе.

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск "в неизвестном направлении", заявили два высокопоставленных офицера сирийской армии агентству Reuters. Информацию об этом, ранее распространенную телеканалом CNN, подтвердили и в Сирийском наблюдательном центре по правам человека (SOHR). По словам руководителя организации Рами Абделя Рахмана, Асад улетел из международного аэропорта Дамаска.

Повстанцы открыли ворота тюрьмы Седная

Боевики заявили об освобождении тысяч заключенных из тюрьмы Седная под Дамаском, объявив о "конце эры тирании". Эта тюрьма известна как место массовых пыток и казней с начала гражданской войны в 2011 году, в ней погибли десятки тысяч гражданских заключенных и повстанцев, утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Город Хомс - уже под контролем повстанцев

В ночь на 8 декабря исламисты также установили полный контроль над стратегически важным и третьим по величине городом Хомс на севере Сирии, сообщают информагентства со ссылкой на заявление повстанческого альянса. Получение контроля над ним может стать переломным моментом в гражданской войне, отмечает агентство AFP.

Наступление повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

Как отмечает The New York Times, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.