Сине-черная пчела-плотник стала пчелой 2024 года в Германии

Их легко отличить по темно-синему блестящему телу и крыльям голубоватого цвета. В РФ и Украине этот вид диких пчел внесен в Красную книгу. Ареал их обитания широк, но в последнее время диким пчелам угрожает вымирание.

С мая по сентябрь этих пчел необычного, практически черного цвета, можно увидеть на опушках лиственных лесов, в лесостепях и степях, а также в населенных пунктах и дачных поселках с деревянными постройками, в которых они любят устраивать свои гнезда. Ареал их обитания весьма широк: они живут в Западной и Центральной Европе, Закавказье, Средней Азии, Монголии и на Ближнем Востоке.

В России и Украине дикие пчелы-плотники внесены в Красную книгу. Особая честь оказана этой пчеле и в Германии - в 2024 году она стала дикой пчелой года. Об этом объявила природоохранная организация Nabu, проводящая этот необычный конкурс с 2013 года. Его цель - привлечь внимание к пчелам-опылителям, которые являются одной из важнейших частей биоразнообразия, и от которых зависит наше выживание.

Необычный окрас пчел-плотников бросается в глаза: голова, грудь и брюшко у них сине-черные и блестящие, покрытые редкими короткими волосками. Крылья темные, с голубовато-фиолетовым оттенком, а усики черные с рыжеватыми кончиками. Этот вид пчел считается малоагрессивным, хотя и отмечается, что их укусы очень болезненны и могут вызвать сильную аллергическую реакцию, а укус в шею может даже привести к смертельному исходу.

Пчела-плотник прогрызает в мягкой древесине глубокие ходы Фото: Frank Hecker/picture alliance

Пчелы-плотники предпочитают устраивать гнезда в мягкой древесине - это может быть живое дерево или часть деревянной постройки. Обычно они начинают работу в апреле. У этих пчел настолько мощные челюсти, что они буквально прогрызают ими древесину, проделывая в ней глубокие ходы. Звук при этом такой, будто работает мини-пила.

Именно благодаря этой особенности строить гнезда пчелы-плотники и получили свое название. Через несколько часов интенсивной работы длина коридоров может достичь 30 сантиметров. В них создаются гнездовые ячейки, в которые вместе с яйцом самка откладывает и провизию для своего потомства - твердую массу от переработанной пыльцы.

Путь пчелы с юга на север

В настоящее время в Германии обитает три вида пчел-плотников, из которых наиболее распространенным является сине-черная Xylocopa violacea. Эти насекомые впечатляют своим громким жужжанием и размерами - их относят к числу самых крупных диких пчел Германии: самки могут достигать 3,5 сантиметров. Их родственники, пчелы-плотники Xylocopa iris, значительно меньше - от 14 до 16 миллиметров. Они встречаются на юге Верхнего Рейна и во французском регионе Эльзаса.

К третьей группе относятся пчелы-плотники Xylocopa valga, обитающие в более южных регионах Германии. Они были обнаружены только в 2009 году и с тех пор расширяют среду своего обитания. Как отмечают специалисты, в последние годы теплолюбивых сине-черных пчел-плотников становится все больше. Из-за глобального потепления они продолжают расширять свой ареал с юго-запада Германии в сторону северных федеральных земель - и далее в Данию. Особенно хорошо они чувствуют себя в деревнях и городах - в садах на клумбах с шалфеем и крупноцветковым душистым горошком, а также на зеленых фасадах с жимолостью и глицинией.

Дикие пчелы под угрозой вымирания

В настоящее время в ФРГ обитает чуть более 600 видов диких пчел. По данным Союза охраны природы Германии, около 60 процентов этих насекомых находятся под угрозой исчезновения. В отличие от медоносных пчел, живущих большими семьями, в основном, в ульях и под патронажем человека, дикие пчелы - одиночки и отшельники. Их самки самостоятельно строят свои гнезда и заботятся о потомстве. В последнее время значительно сократилась естественная среда обитания диких пчел: индустриализация, выращивание монокультур в современном сельском и лесном хозяйстве, а также дорожное строительство не способствуют развитию популяции.

По подсчетам экспертов, более 30 видов живущих в Германии диких пчел уже погибли. В то же время от труда пчел-опылителей зависит более 75 процентов сельскохозяйственных культур, необходимых человеку для жизни, и около 90 процентов цветущих растений. Говорят, когда-то Альберт Эйнштейн сказал, что уже через четыре года после вымирания пчел может исчезнуть и человечество.

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