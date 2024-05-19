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Силы ПВО Украины ночью сбили 37 российских "шахедов"

Ася Миллер
19 мая 2024 г.

Атаке российских дронов подверглись восемь областей Украины. О погибших и пострадавших не сообщается.

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Беспилотник Shahed-136/131
Беспилотник Shahed-136/131Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Украина в ночь на воскресенье, 19 мая, подверглась массированной атаке российских беспилотников. По данным Telegram-канала Воздушных сил ВСУ, украинским ПВО удалось сбить 37 БПЛА Shahed-136/131.

Дроны были выпущены по Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областям. Атака велась с двух направлений: из районов Приморско-Ахтарска и Курска. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ночная атака ВСУ на регионы РФ

В свою очередь российские СМИ сообщили о ночной атаке украинских дронов по регионам РФ. Так, в Белгородской области атаке БПЛА подверглось село Малое Городище. Там в результате падения дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского.

Не менее 10 украинских беспилотников, по утверждению оперативного штаба региона, было сбито в Краснодарском крае. Один из дронов упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.

Об отражении ракетной атаки в оккупированном Севастополе сообщил назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев. Telegram-канала Astra со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в Севастополе был поражен российский корабль. Другими источниками эта информация не подтверждается.

 

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