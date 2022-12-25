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Бомбардировщики на аэродроме Энгельс (фото из архива)Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS
КонфликтыУкраина

В Приволжье проверяют данные о взрыве на военном аэродроме

Анна Неверова
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 декабря.

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На 306-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 26 декабря (время московское).

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Большинство жителей Германии (57 процентов) не верят в окончание войны России против Украины в 2023 году. Это следует из результатов опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу агентства dpa. Еще 27 процентов респондентов ожидают окончания войны в течение будущего года, а 19 процентов затруднились с ответом.

При этом 55 процентов опрошенных выступают за немедленный диалог Киева и Москвы, однако 27 процентов полагают, что время для переговоров о мире еще не наступило.

Половина респондентов убеждены, что Украина после войны должна вернуть себе все территории, захваченные РФ с 2014 года. В то же время 29 процентов считают, что аннексированный Россией Крым должен быть под контролем Москвы, еще 9 процентов разделяют подобную точку зрения и в отношении украинских территорий, захваченных в 2022 году.

Силовики в Приволжье проверяют данные о взрыве на военном аэродроме

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Сведения о происшествии на военном аэродроме Энгельс проверяют силовые структуры, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В жилых кварталах Энгельса не произошло никаких чрезвычайных происшествий, написал он в Telegram-канале, в то же время добавив, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

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Информационный пункт в Мюнхене для беженцев из Украины
Информационный пункт в Мюнхене для беженцев из УкраиныФото: Ulrich Wagner/picture alliance

Статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,7 млн жителей Украины. Такие данные исполнительный директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори предоставила изданиям медиагруппы Funke.

Telegram-каналы: Взрыв в районе военного аэродрома Энгельс

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В районе военного аэродрома Энгельс в Саратовской области прогремел мощный взрыв, пишут Telegram-каналы Baza и "Кровавая барыня". Официального подтверждения этой информации нет. На одном из распространяемых в Telegram видео запечатлена, как утверждается, работа сирен воздушной тревоги в Энгельсе.

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В Сумской области за истекшие сутки Середино-Будская городская община попала под минометный обстрел, рассказал глава региональной военной администрации Дмитрий Живицкий. В результате повреждены 6 частных домов и электросети. Кроме того, в Знобь-Новгородской поселковой общине на границе с РФ взорвалась мина армии РФ, добавил Живицкий.

Зеленский: Украинцы должны быть готовы к любым сценариям

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал сограждан быть готовыми "к любым сценариям", указав на угрозу новых атак российской армии еще до завершения года. "Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране", - предупредил глава украинского государства.

Хроника событий 25 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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