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Полицейский в Москве (фото из архива)Фото: Fadeichev Sergei/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Силовики проводят обыски у российских журналистов

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Обыски у российских журналистов прошли в Екатеринбурге, Тюмени, Орловской области, Москве, Ростове-на-Дону.

https://www.dw.com/ru/siloviki-provodat-obyski-u-rossijskih-zurnalistov/a-63055528

Массовые обыски прошли в четверг, 8 сентября, у целого ряда сотрудников российских средств массовой информации. Как отмечает издание "Медуза", обыски у большинства журналистов могут быть связаны с уголовным делом о "фейках" про российскую армию, которое завели на бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева. 

Так, следственные мероприятия были проведены у главного редактора газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, после чего он сам, по словам адвоката Георгия Краснова, приехал к правоохранителям. В Тюмени силовики пришли на квартиру к журналистке Юлии Глазовой, экс-редактора портала "Тюмень-Про" и внештатного корреспондента сибирского отделения "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Как передало издание "Кавказский Узел", в Ростове-на-Дону задержали после обыска журналистку Беллу Насибян, до этого она обнаружила, что у нее у нее заблокированы банковские счета.

В селе Бакланово Орловской области силовики пришли с обыском к активисту и блогеру Сергею Носову, сообщается в Telegram-канале "Орлец".

В Москве силовики провели обыск у фотографа Руслана Сухушина. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" рассказала его жена Ирина.

Постникова допрашивают в Центре "Э"

Как уточнил юрист Георгий Краснов, Владислава Постникова допрашивают в региональном Центре по противодействию экстремизму главного управления МВД (Центр "Э") в рамках дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева.

В отношении бывшего депутата возбуждено дело о "фейках" в отношении ВС РФ, ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В 2014 году он уехал из России в Украину после того, как против него было заведено другое дело - о "растрате". Киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а позднее - гражданство Украины.

Прокремлевские СМИ передали со ссылкой на силовиков, что следственные мероприятия проходят у "администраторов каналов "Утро февраля", принадлежавших Пономареву.

Между тем Постников заявил, что не знаком с Пономаревым, не администрировал его каналы и не поддерживает взгляды политика.

Авторы канала "Утро февраля" также отрицали, что работали с Постниковым: "Под предлогом борьбы с "фейками об армии" идет тотальная зачистка независимой журналистики в регионах. Под удар попадают все неподконтрольные властям журналисты - не важно, что пишут они - про "специальную военную операцию" или сугубо по региональной повестке".

Пономарев координирует деятельность легиона "Свобода России" и НРА

Ранее, 31 августа, легион "Свобода России" и российская Национальная республиканская армия (НРА), оказывающие вооруженное сопротивление агрессии Москвы в Украине, подписали в Ирпене (Киевская область) декларацию об объединении усилий.

Координация деятельности центра была поручена Илье Пономареву, который от имени НРА подписал декларацию с представителем легиона "Свобода России". Сохраняя символику своих подразделений, стороны договорились принять как символ совместной борьбы общий бело-сине-белый флаг. Власти РФ считают легион "Свобода России" экстремистским.

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