Хроника протеста в Беларуси: силовики нападают на журналистов

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются стихийные акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. В стране фактически блокируется Интернет. По официальным данным, один человек погиб. DW следит за событиями среды, 12 августа (время московское).

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Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своем Telegram-канале обратился к белорусским силовикам. “После того, что произошло за последние дни, перспектива вашего главного начальника - ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран. Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и теперь очевидно - совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?”, - написал он. Дудь призвал прекратить акции насилия над безоружными. “Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола”, - заявил журналист.

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В западно-белорусском городе Лида протестующие закидывали камнями милицейские машины, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Есть сообщения о столкновениях и задержаниях в Гродно и Жабинке, где сгорела милицейская машина.

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Машина полиции таранит баррикаду протестующих

По оценке корреспондента DW из Минска, в целом ситуация в столице Беларуси несколько спокойнее, чем в предыдущую ночь. При приближении спецтехники люди разбегаются. Но когда милиция покидает место событий, протестующие собираются снова. Как сообщает TUT.BY, в районе Каменная Горка несколько раз пробовали соорудить баррикаду, но силовики всякий раз разбирали ее. В районе Серебрянка произошли как минимум три взрыва. Аудио- и видеозапись со звуками взрывов выложена в Telegram-канале "Беларусь головного мозга". Ссылаясь на сообщения подписчиков, канал NEXTA Live сообщает о жестких столкновениях протестующих с милицией в этом районе, а также в Уручье и Каменной горке, где закидали камнями милицейскую машину.

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Как сообщают корреспонденты DW, силовики целенаправленно нападают на журналистов. У фотографа Tut.by Вадима Замировского сорвали бейдж и также забрали флешку. Флешки с рабочими материалами также отобрали у фотографов Tut.by Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица (повреждена и камера) и "Нашей Нiвы” Надежды Бужан. В Минске с применением силы задержали журналистов Onliner - бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко. У последнего разбита камера.

Русская служба медиакомпании Би-би-си также сообщила о нападении на свою съемочную группу в Минске. У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Двое силовиков начали бить оператора и наносить удары по его камере.

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