  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Самолеты в аэропорту Берлин-Бранденбург в дождливый день
Непогода в аэропорту Берлин-БранденбургФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Сильные дожди частично затопили аэропорт Берлин-Бранденбург

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В результате непогоды дождевая вода просочилась в несколько помещений берлинского аэропорта, на два часа было остановлено обслуживание пассажиров.

https://www.dw.com/ru/silnye-dozdi-casticno-zatopili-aeroport-berlinbrandenburg/a-62952573

В результате непогоды и сильных ливней оказался частично затопленным международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER). Вода просочилась в здание нового берлинского аэропорта в нескольких местах во второй половине дня 26 августа, в особенности пострадали подвальные помещения, сообщили ряд немецких СМИ в субботу, 27 августа, со ссылкой на сотрудников BER.

При этом были затоплены служебные и административные помещения, зона обслуживания пассажиров не пострадала. Причиной инцидента стала неисправность насосной станции для откачки дождевой воды, ремонтные работы продолжаются, пишет издание t-online.de со ссылкой на собеседников в штате аэропорта.

Берлинское издание B.Z. также сообщило о значительном ущербе, нанесенном просочившейся в здание аэропорта дождевой водой. В числе прочего, по этим данным, пострадало помещение контроля безопасности для сотрудников аэропорта, а также крытая стоянка для служебного транспорта и стоянка такси перед одним из терминалов.

Работа аэропорта приостановлена на два часа

В середине дня 26 августа из-за сильной грозы и ливня примерно на два часа была приостановлена работа главного  аэропорта немецкой столицы, что привело к задержкам большого числа рейсов. Прилетавшим самолетам разрешали совершать посадку, однако пассажирам пришлось оставаться на борту до улучшения погоды.

Сильные грозы и ливневые дожди в тот же день прошли в ряде регионов Германии, прежде всего, на востоке и в средней части страны. В результате был отменен ряд мероприятий.

Смотрите также:

Берлинский аэропорт: долгострой завершен?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе

Шокирующие кадры наводнения в Германии летом 2021 года обошли все мировые СМИ. Тогда запад Германии накрыло стихийное бедствие. Последствия катастрофы до сих пор можно увидеть в долине реки Ар. Десятки деревень были затоплены. Вода, смешанная с грязью и илом, уносила с собой дома и автомобили. Но самое страшное - она унесла с собой жизни более 130 человек.
Политика
15 июля 2022 г.
26:27 мин.
external

Главный долгострой Германии: берлинский аэропорт (19.10.2016)

Главный долгострой Германии: берлинский аэропорт (19.10.2016)

Корреспондент DW побывал в здании недостроенного берлинского аэропорта, который должен был открыться еще в 2012-м году, однако до сих пор не начал работу.
Общество
19 октября 2016 г.
01:54 мин.
Зонты

Какую пользу приносит непогода

Какую пользу приносит непогода

У природы нет плохой погоды. Выставка в Бонне рассматривает погоду как культурный феномен, демонстрируя, чем мы ей обязаны.
Культура
13 октября 2017 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский военнослужащий на Запорожской АЭС

"Энергоатом": Есть риск радиоактивной утечки с ЗАЭС

Технологии
9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Политика
26 августа 2022 г.
60:31 мин.
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
26 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу