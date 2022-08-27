Сильные дожди частично затопили аэропорт Берлин-Бранденбург

В результате непогоды дождевая вода просочилась в несколько помещений берлинского аэропорта, на два часа было остановлено обслуживание пассажиров.

В результате непогоды и сильных ливней оказался частично затопленным международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER). Вода просочилась в здание нового берлинского аэропорта в нескольких местах во второй половине дня 26 августа, в особенности пострадали подвальные помещения, сообщили ряд немецких СМИ в субботу, 27 августа, со ссылкой на сотрудников BER.

При этом были затоплены служебные и административные помещения, зона обслуживания пассажиров не пострадала. Причиной инцидента стала неисправность насосной станции для откачки дождевой воды, ремонтные работы продолжаются, пишет издание t-online.de со ссылкой на собеседников в штате аэропорта.

Берлинское издание B.Z. также сообщило о значительном ущербе, нанесенном просочившейся в здание аэропорта дождевой водой. В числе прочего, по этим данным, пострадало помещение контроля безопасности для сотрудников аэропорта, а также крытая стоянка для служебного транспорта и стоянка такси перед одним из терминалов.

Работа аэропорта приостановлена на два часа

В середине дня 26 августа из-за сильной грозы и ливня примерно на два часа была приостановлена работа главного аэропорта немецкой столицы, что привело к задержкам большого числа рейсов. Прилетавшим самолетам разрешали совершать посадку, однако пассажирам пришлось оставаться на борту до улучшения погоды.

Сильные грозы и ливневые дожди в тот же день прошли в ряде регионов Германии, прежде всего, на востоке и в средней части страны. В результате был отменен ряд мероприятий.

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